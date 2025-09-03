Rescatada en las Bardenas Reales una senderista de 64 años con una lesión en el tobillo

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una senderista de 64 años ha sido rescatada este miércoles en la ruta de las Faldas del Fraile, en las Bardenas Reales, al sufrir una lesión en el tobillo.

Según han informado desde el Gobierno foral, el suceso, del que se ha recibido aviso a las 13.09 horas, ha tenido lugar en una zona con acceso complicado.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela con una posible fractura de tobillo y su pronóstico es reservado. Han sido movilizados bomberos de Tudela, el Grupo de Rescate Técnico y un helicóptero.