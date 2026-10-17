Rescatada una ciclista herida en una pista forestal en Izcue

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Gobierno de Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo
PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una ciclista de 53 años ha resultado herida este sábado al mediodía tras sufrir una caída cuando circulaba en una pista forestal cerca del concejo de Izcue, en la Cendea de Olza.
SOS Navarra ha recibido el aviso del accidente a las 12.16 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate y una ambulancia de Soporte Vital Básico.
La mujer herida, que ha sufrido una posible fractura de tobillo, con pronóstico reservado, ha sido rescatada por el GRT. Posteriormente ha sido trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.