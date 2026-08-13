Rescatada una mujer lesionada cerca de la cascada de Xorroxin, en Baztan

Sala de SOS Navarra - SOS NAVARRA

PAMPLONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado este jueves por la mañana a una mujer que ha sufrido una posible fractura de tobillo cuando se encontraba cerca de la cascada de Xorroxin, en el municipio de Baztan.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 11.23 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por los bomberos del parque de Oronoz, un equipo médico de Arizkun y una ambulancia de Soporte Vital Básico de Bayona.

Los bomberos de Oronoz han recogido a la mujer, que ha sido atendida por el equipo médico. Posteriormente, ha sido trasladada hasta Dantxarinea donde la ambulancia SVB de Bayona la ha llevado hasta un centro hospitalario en Francia.