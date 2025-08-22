Rescatada una senderista tras sufrir una caída en Yesa

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una senderista de 63 años ha sido rescatada este viernes tras sufrir una caída en Yesa, en la zona denominada la Chimenea, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 13.55 horas. Al lugar han acudido bomberos de Sangüesa y de Navascués, el Grupo de Rescate Técnico, helicóptero, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con contusiones en extremidad inferior y pronóstico reservado, tras ser rescatada con el helicóptero y realizarse un porteo en camilla hasta la ambulancia, que esperaba en el monasterio de Leyre. La senderista ha sido trasladada en la ambulancia al hospital.