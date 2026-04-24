Rescatadas dos barranquistas en la Foz de Arbayun

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos barranquistas han sido rescatadas la pasada noche en la Foz de Arbayun. No han requerido atención médica, según han informado desde Sos Navarra.

El aviso del rescate tuvo lugar a las 22.50 horas de este jueves. Las dos barranquistas habían iniciado a las 16 horas el descenso de la foz de Arbayun y no habían regresado. A las 00.14 horas, efectivos de Bomberos los localizaron.

Efectivos del Grupo de Rescate Técnico (GRT) y del Grupo de Rescate Acuático (GRA) remontaron el río y las ayudaron a bajar hasta el puente de Usún.

Al lugar se desplazaron también Bomberos del parque de Navascués, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.