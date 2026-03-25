La reserva fluvial del molino de Ilundáin funciona ya como zona inundable, tras las obras que han renaturalizado un espacio degradado al este de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias del pasado invierno han servido para comprobar la funcionalidad de la nueva reserva fluvial del molino de Ilundáin. Este nuevo espacio de 24.078 m2 al este de Pamplona limita con el río Arga, con la calle Miluze y con el término municipal de Barañáin, en lo que es el último tramo del meandro de Berichitos. El Ayuntamiento de Pamplona ha recuperado una zona hasta ahora degradada para convertirla en zona inundable, con plantaciones y revegetación, además de consolidar los restos patrimoniales del antiguo molino del siglo XVI y en canal anexo.

La Gerencia y la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona han visitado este miércoles una zona en la que la siembra de diferente vegetación tiñe ya de verde el espacio que se ha recuperado para el río Arga. La nueva topografía ha conseguido que se pueda anegar ese espacio en momentos de crecida del río Arga para aliviar así su cauce y permitir también la creación de zonas de vegetación con diferentes regímenes hídricos, según ha informado el Consistorio.

Las obras de la reserva fluvial han devuelto el espacio a su cota original, convirtiendo la parcela en terreno inundable y potenciando el valor ecosistémico del entorno. Se han eliminado las escolleras y los rellenos de tierra y, además, se han generado lomas, montículos y cotas que conforman el nuevo paisaje. Ese diseño ha permitido realizar plantaciones de planta forestal autóctona para así regenerar y ampliar el hábitat fluvial del río.

Esta regeneración convive con zonas para que la ciudadanía pueda conocer e interpretar el potencial ecológico de la reserva y el patrimonio que se ha conservado. Se han creado caminos en la zona perimetral para recorrer el espacio, dejando el espacio central para la recuperación del hábitat. Las obras en la zona se han completado con la pavimentación del entorno y la colocación de cartelería y elementos de mobiliario urbano.

RESTOS DEL MOLINO CONSOLIDADOS Y CUBIERTOS

En cuanto al molino de Ilundáin, los trabajos se han centrado en la conservación de los restos actuales. Quedan en pie parte de los cuatro muros que conformaban el edificio del molino, así como un muro de prolongación de la fachada este. Las obras han consolidado los restos y los han cubierto para garantizar su estabilidad y su perdurabilidad. Además, se han tomado medidas en la reconstrucción de los muros y en la cubierta que favorecen la biodiversidad de la zona, a través de la colocación de cajas nido.

En el entorno de la reserva fluvial, el Ayuntamiento de Pamplona ha demolido también la llamada presa de Ilundáin, que ha provocado la reducción de la lámina de agua, un aspecto ventajoso para la inundabilidad del espacio y para potenciar la presencia de especies salmonícolas y migradoras en el río Arga. El azud se encontraba en desuso y disponía de un canal de derivación que conducía el agua hasta el molino de Ilundain. El derribo de la presa contó con un presupuesto de 224.975,30 euros.

Ese canal sí que se ha recuperado, conservando la infraestructura de piedra que abastecía al molino. Se ha limpiado de vegetación el fondo del canal desde el puente de Landaben hasta el molino y se ha ejecutado un levantamiento topográfico con el que se ha definido la pendiente del canal, ya que se producía un estancamiento de agua que provocaba malos olores y otro tipo de afecciones.

PROYECTO RUNA 2025

La creación de la reserva fluvial, al igual que el derribo de la presa de Ilundáin, forman parte del proyecto RUNA 2025, que obtuvo 2,7 millones de euros en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. La ejecución de las obras de la reserva se adjudicó a la empresa Lacunza Hermanos SL por un importe de 1.047.418,11 euros.

Los trabajos se han basado en el proyecto redactado por David Serrano Amatriain, Maier Vélez Olabarria, Soil Arquitectura del Paisaje S. Coop. Pequeña, Goñi & Legarreta SL y Monkaval Soluciones de Ingeniería SL, a quienes también se adjudicó la dirección de obra por un presupuesto de 108.350,78 euros. Las obras comenzaron en mayo del año pasado, con un plazo de ejecución de siete meses, y finalizaron en diciembre de 2025.