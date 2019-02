Rivera pide el reconocimiento de Guaidó y la convocatoria en Venezuela de "elecciones libres en un tiempo prudencial"

Publicado 02/02/2019 12:57:52 CET

Afirma que le "avergüenza" la postura de Zapatero que "está "limpiando y legitimando la imagen de un tirano"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela "para hacer una transición democrática" y "convocar elecciones libres y justas en un tiempo prudencial".

En opinión de Rivera, "Maduro no puede ser quien convoque estas elecciones, básicamente porque un tirano no se convierte en demócrata ni en ocho días ni en ocho años". Por ello, ha considerado que el ultimátum planteado por el Gobierno de España "tiene muy poco sentido si le das a Maduro la llave" porque "no va a convocar elecciones libres". Al respecto ha recordado que los últimos comicios en Venezuela "fueron fraudulentos y la Unión Europea, con buen criterio, no las reconoció".

El dirigente del partido naranja se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en el Campus Joven de Invierno de Ciudadanos, que se celebra este sábado en Pamplona. Un encuentro en el que ha transmitido su apoyo al pueblo venezolano y ha destacado que "estamos viviendo momentos históricos".

Albert Rivera ha destacado que le hubiera gustado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "liderara el reconocimiento de Guaidó y no que lo ralentizara". Al respecto, ha indicado que "si rectifican mañana o pasado, bienvenidos aquellos que han estado defendiendo la equidistancia a los que hemos estado defendiendo la democracia".

En este sentido, ha mostrado su confianza en "lo que ha hecho el Parlamento Europeo, a propuesta de los liberales, que ha reconocido a Guaidó, como no podía ser de otra manera"

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha sido muy crítico con la postura adoptada por el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en la crisis de Venezuela que, ha dicho, le "avergüenza" porque está "limpiando y legitimando la imagen de un tirano".