El rock de Gari & Maldanbera y el espectáculo flamenco 'Instinto', las dos propuestas de Kultur para este fin de semana

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa estival Kultur 2026, impulsado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, continúa con su oferta de julio con el objetivo de descentralizar y dinamizar la oferta artística en la Comunidad foral, a través de espectáculos de acceso gratuito desarrollados en espacios de valor patrimonial y urbano de distintas localidades. Así, en el fin de semana del 18 y 19 de julio, la agenda del programa integra dos nuevas propuestas, que irán desde el rock clásico al flamenco.

La programación semanal se inicia así el sábado 18 de julio a las 12 horas en la localidad de Zugarramurdi. El entorno patrimonial de las Cuevas acogerá la comparecencia de la formación Gari & Maldanbera con el proyecto conmemorativo 'Gari 30 urte'. Esta propuesta formaliza el balance de las tres décadas de trayectoria en solitario del solista Iñaki Igon Garitaonaindia, 'Gari', tras su liderazgo en el grupo Hertzainak, articulando un repertorio que complementa la base del rock clásico con incursiones en el jazz, el pop y las sonoridades de corte folk, utilizando tanto el euskera como el castellano como vehículos de expresión lingüística.

Por su parte, el domingo 19 de julio a las 20 horas los Jardines del Espacio Cultural Los Llanos, ubicados en Estella-Lizarra, acogerán el espectáculo flamenco 'Instinto', liderado por el guitarrista Bruno Jiménez. El proyecto se estructura formalmente como una muestra multidisciplinar de "alta intensidad expresiva", en la que confluyen las áreas interpretativas del cante, la percusión, el toque y el baile. Para ello, el cuadro artístico cuenta con la participación técnica y profesional de la bailaora Marta Pérez, el cantaor Nicky García y el percusionista Alberto Maldonado 'El Ratón'.