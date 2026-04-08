Roselló anima a marcar en la declaración de la Renta la casilla de la Iglesia para contribuir a su "sostenimiento"

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, y el ecónomo diocesano, Jorge Irurzun - EUROPA PRESS

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha animado a los contribuyentes navarros a marcar la casilla de la Iglesia Católica en su declaración del IRPF, una campaña que en Navarra comienza este jueves, 9 de abril, y termina el 25 de junio.

Así lo ha indicado este miércoles, junto al ecónomo diocesano, Jorge Irurzun, en la presentación de la campaña Xtantos, que este año lleva el lema 'Tu ayuda llega a quien más lo necesita'.

Roselló ha indicado que marcar esta casilla supone "colaborar en el sostenimiento de la Iglesia Católica" y ha expresado su "voluntad de que el 0,7% del IRPF se destine a los fines de ayudar a la Iglesia", lo cual deriva en "ayudar a la sociedad", ya que "muchas de las obras que la Iglesia está atendiendo hoy son obras que redundan en beneficio de la sociedad".

Según ha destacado Roselló, este gesto "no supone ningún gasto adicional, no pagaremos mas", y contribuye "al sostenimiento de las parroquias, atención a sacerdotes, formación de seminaristas, catequesis de niños y jóvenes, mantenimiento de actividades de tipo cultural, campamentos de tiempo libre", y al mantenimiento de "la riqueza del patrimonio cultural".

Esta inversión se destina, entre otras cuestiones, a "las misiones, especialmente a misioneros navarros que se encuentran fuera de nuestro país, a servir a los pobres, a los enfermos", etc. En este sentido, ha destacado que la Iglesia ha abierto un piso para mujeres víctimas de trata que "está funcionando muy bien", con dos mujeres que están siendo atendidas desde el principio de año, y "hay que seguir manteniéndolo".

"Muchas de las obras que la Iglesia está atendiendo hoy son obras que redundan en beneficio de la sociedad", ha indicado Roselló, que ha animado a marcar la X para contribuir al "sostenimiento de obras religiosas, sociales, culturales".

Por su parte, Irurzun ha emplazado a revisar las propuestas de declaraciones de la renta que elabora automáticamente la Hacienda foral. Según ha subrayado, hay que revisar "no solo los datos económicos y las deducciones", sino también la asignación tributaria. Un gesto que "no lleva mucho tiempo" pero "cambia mucho" el papel del contribuyente. "No es alguien que acepta lo que se le da, sino que es alguien que decide qué hacer con una parte de los impuestos que paga", ha subrayado.

Según ha remarcado, en el último ejercicio, "147.064 declaraciones en Navarra marcaron la casilla de la Iglesia, lo que supone un 27,65% del total". "Es un dato significativo que lo agradecemos muy sinceramente. Pero también nos indica algo importante, que hay muchas personas que no han decidido todavía qué hacer con esa opción que tienen", ha manifestado, tras añadir que este "es un gesto libre y sin coste".

Un gesto "que tiene consecuencias reales". "En 2024, la diócesis de Pamplona y Tudela recibió, a través de la asignación tributaria, 7,42 millones de euros. Y en 2025 podemos avanzar que fueron 7,65 millones de euros. Esto supone aproximadamente el 25% de los ingresos ordinarios de la diócesis. Es decir, que uno de cada cuatro euros que se reciben dependen directamente de esta decisión de los contribuyentes", ha remarcado.

Según ha añadido, en 2025 se destinaron 9,2 millones de euros a acciones pastorales y asistenciales -ayudas a personas vulnerables, ancianos, enfermos, migrantes, misioneros- y otros 10,7 millones de euros a conservación y funcionamiento de templos parroquiales, de centros parroquiales de casas, de locales.

Esto supone que "hay presencia en las parroquias, acompañamiento a las personas vulnerables, vida en el mundo rural", y también "cuidado del patrimonio, que transciende a lo religioso y que forma parte de nuestra identidad".

Del total de ingresos de la diócesis, "el 25% vienen directamente de la asignación tributaria" y el 50% "a través de colectas, donativos", etc. "Es decir, que el 75% de los ingresos de la diócesis vienen directamente de la gente, a través de colectas, donativos o de la asignación tributaria", ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que "merece la pena revisar la declaración, no por obligación, sino por una oportunidad de poder contribuir con la sociedad". "Cada persona decide, no cuesta nada, es sencillo y tiene un impacto real", ha apuntado.

Además, ha explicado que la asignación tributaria "no es una subvención" ni "ayuda directa", sino "una decisión del propio contribuyente". "Es cada persona, con su declaración, quien decide que un pequeño porcentaje de sus impuestos se destinen o bien a la Iglesia o bien a fines sociales", ha subrayado.

Irurzun ha explicado que "si no se marca la casilla, en el caso concreto de Navarra, el dinero no es que se pierda, pero se queda las arcas del Gobierno de Navarra para destinarlos a los gastos generales de la Comunidad, sin aplicarlos a una finalidad social o religiosa específica".

Según han explicado desde el Arzobispado, en el resto de España, si se marca el 0,7% de la Iglesia y el 0,7% de lo social, se destina el 0,7% a cada uno de los dos. En el caso de Navarra, si se marcan ambas opciones se destina el 0,35% a cada una, de forma que el 0,7% se reparte entre las dos.