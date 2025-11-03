Royo (PPN) dice que "de ninguna manera" se está preparando la salida de Javier García como presidente del partido

Archivo - El portavoz del PPN en el Parlamento de Navarra, Javier García, y la parlamentaria Irene Royo. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del Partido Popular de Navarra Irene Royo ha afirmado este lunes que "de ninguna manera" se está preparando la salida de Javier García como presidente de la formación en la Comunidad foral, después de que el PPN haya anunciado el nombramiento de Sergio Sayas como secretario general.

Royo ha afirmado que la decisión de este nombramiento, junto con otros cambios, "que ha tomado el propio Javier, es precisamente para fortalecer el partido y poner una alternativa ilusionante en la vida política de Navarra".

Preguntada sobre si Javier García será candidato en las elecciones de 2027, Royo ha manifestado que "de entrada, evidentemente, sí". "No es un tema que se haya puesto en ningún momento encima de la mesa", ha indicado.

"El presidente Javier García en estos momentos está diseñando una estrategia que conlleva objetivos, líneas de trabajo, actuaciones, y una de ellas ha sido la del cambio de la secretaría, con un fin muy claro, preparar una alternativa ilusionante para las próximas elecciones, y no hay más", ha señalado.