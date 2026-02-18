La Ruta de la Casquería contará con la participación de 37 establecimientos de nueve localidades

Cartel de la Ruta de la Casquería. - ANAPEH

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de la Casquería, organizada por ANAPEH (Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería), se celebrará del 20 de febrero y el 1 de marzo con la participación de 37 bares y restaurantes de nueve localidades, batiendo un récord de las últimas cinco ediciones.

Si bien Pamplona tiene el mayor número de participantes, las propuestas casqueras se pueden probar también en Huarte, Sarriguren, Olloki, Ecay de Lónguida, Arbizu, Lekunberri, Lerín y Elbete.

En cuanto a las elaboraciones, se podrán encontrar sobre todo platos clásicos como cazuelas o guisos, pero también nuevas propuestas en las que caben desde talos o pizzas a fajitas, anticuchos, crujientes, terrinas o sándwiches. "Una variedad que también se traslada a los ingredientes, donde los callos ganan por goleada, seguidos de los morros, las manitas, la oreja, la lengua, las carrilleras, la birika, los riñones, las mollejas, los menudicos, la pata o el rabo", destacan desde ANAPEH, que añaden que en cada establecimiento las recetas están maridadas con vinos DO Navarra.

Por otro lado, las personas que pidan su consumición recibirán un boleto en el que podrán ganar un pincho y un vino en cualquiera de los establecimientos participantes.

Además, ANAPEH ha incluido en la Ruta de la Casquería medidas de accesibilidad: Pdf accesible y QR NaviLens y RRSS con hashtag en mayúsculas/minúsculas.