Sada (Vox) asegura que "la entrada masiva de inmigrantes ha colapsado nuestros servicios públicos"

La cabeza de lista de Vox al Congreso por Navarra, Socorro Sada. - VOX

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las candidatas de VOX al Congreso por Navarra, Socorro Sada, ha asegurado este domingo que "la entrada masiva de inmigrantes ha colapsado nuestros servicios públicos, en especial la Sanidad". "En Navarra y en toda España exportamos médicos y enfermeros cualificados e importamos pacientes", ha criticado.

Sada, junto con la candidata al Senado, Estíbaliz Moreno, ha participado este domingo en un almuerzo con una treintena de simpatizantes en el Club de Jubilados Entrevientos de Barañáin. Un encuentro en el que ha advertido del "impacto" que, a su juicio, tiene "la inmigración masiva sobre el colapso de los servicios públicos, con especial incidencia en el sistema sanitario navarro".

La candidata ha vinculado esta situación con las "elevadas listas de espera registradas en Osasunbidea". "Según los últimos datos oficiales correspondientes a octubre, 67.262 personas aguardan una primera consulta con el especialista (con una demora media de 87 días) y 11.203 esperan una intervención quirúrgica (con una media de 108 días), cifras que se sitúan entre las más elevadas de los últimos años y que rozan o alcanzan máximos históricos en el caso de la lista quirúrgica", destacan desde Vox.

Sada ha criticado que que "en Navarra y en toda España exportamos médicos y enfermeros cualificados e importamos pacientes. Y han llevado a las listas de espera para ser atendidos en Navarra a cifras récord".

La candidata de Vox ha defendido un modelo de sanidad pública "pero no universal", en el que la atención sanitaria "se reserve prioritariamente a los españoles y a los inmigrantes legales que trabajan, adquieren derechos y contribuyen a sostener los gastos públicos". "Que sea para los ilegales es una traición", ha afirmado.

Sada ha concluido su intervención llamando al "cambio político": "El 29-N hay que echar a este Gobierno corrupto para recuperar nuestros servicios públicos".