SAE, ELA y CCOO convocan una huelga el 4 de abril y una concentración el 23 de marzo en contra del acuerdo con Salud

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SAE, ELA y CCOO han convocado una concentración el 23 de marzo en Pamplona en contra del acuerdo alcanzado entre LAB, UGT y el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, y una jornada de huelga el 4 de abril para reivindicar una mejora de las condiciones laborales del colectivo.

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa Vito Astráin y Patxi Larumbe (CCOO), Cati Jiménez y Begoña Ruiz (SAE), y Beatriz Rubio y Josetxo Mandado (ELA).

Según han señalado, la concentración tendrá lugar a las 10 horas frente al Parlamento de Navarra. En cuanto a la jornada de huelga del 4 de abril, han explicado que no se podía mantener la prevista para el día 23 de marzo porque "LAB hizo una convocatoria a título personal, y al desconvocarla por la firma de ese acuerdo se imposibilita el derecho a huelga el día 23 al resto de organizaciones no firmantes y, en su defecto, a toda la plantilla que no esté de acuerdo" con el pacto. Por ello, la alternativa propuesta por los tres sindicatos es la de "hacer una nueva convocatoria el 4 de abril en defensa de unas condiciones laborales dignas".

Los tres sindicatos han calificado de "muy grave" la decisión "unilateral y antidemocrática" de desconvocar la huelga prevista para el día 23 de marzo, y han considerado que "la falta de autonomía de LAB y UGT ha sido determinante a la hora de suscribir un acuerdo que no mejora las condiciones laborales del personal sanitario y no sanitario".

"Queremos mostrar nuestro rechazo al acuerdo entre LAB, UGT y Osasunbidea, un acuerdo insuficiente e inconcreto que no aporta nada que no esté recogido en la ley de Presupuestos Generales o en la proposición de ley foral que se tratará en el Pleno del Parlamento. Tampoco incorpora ninguna medida de importancia que tenga garantizado respaldo presupuestario y no sirve para mejorar las condiciones laborales de la plantilla", han criticado.

En opinión de estos tres sindicatos, el acuerdo "solo se explica por la falta de autonomía de LAB y UGT respecto de unos partidos políticos con los que han sido más leales que con el personal al que dicen defender".

Por ello, han apuntado que "UGT y LAB deberán explicar qué coincidencias tiene el contenido de lo que han firmado con la plataforma de reivindicaciones que las organizaciones sindicales que conformaban el comité trasladaron al departamento de Salud por la convocatoria de la huelga, y cuáles son sus argumentos para desconvocar una huelga a cuya participación se hizo un llamamiento precisamente en la manifestación del pasado sábado, cuando ya se conocía el documento que han terminado firmando".

A su juicio, "las discrepancias sindicales son legítimas, pero torpedear el ejercicio al derecho fundamental a la huelga es una línea roja que ningún sindicato debería atravesar". En este escenario, los tres sindicatos han convocado una concentración "de rechazo al acuerdo" y para "reivindicar los derechos de todos los colectivos profesionales que no van a quedar contemplados en la modificación de la Ley Foral 11/1992 que se va a tratar en el Pleno".

En esta misma línea, han apuntado que la huelga del 4 de abril "tendrá como objetivo conseguir un acuerdo que de verdad corrija las desigualdades y mejore las condiciones laborales del personal sanitario y no sanitario" del Servicio Navarro de Salud.