Salones de juegos y locales de apuestas de Navarra deberán controlar los accesos de forma obligatoria desde este jueves

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 26 de marzo, entran en vigor en Navarra el control efectivo de accesos a los salones de juego y locales de apuestas y la obligatoriedad de identificarse para poder usar las máquinas de apuestas deportivas colocadas en locales de hostelería.

Ambas medidas están reguladas por el Reglamento General de los Juegos y las Apuestas de Navarra, aprobado hace un año y que desarrolla la ley foral 21/2022.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío, ha destacado que el control de accesos y la regulación del empleo de las máquinas de apuestas son "medidas fundamentales para prevenir las adicciones de menores y vulnerables e inciden en el trabajo del Gobierno de Navarra para proteger a estos colectivos y reducir los riesgos de ludopatías".

En cuanto a la primera medida, a partir de mañana, el servicio de recepción o admisión de los salones de juegos y locales de apuestas deberá comprobar la información de las personas usuarias en cada uno de los accesos efectuados al local para conocer si rebasan la mayoría de edad y si están incluidas o no en el Registro de Interdicciones, en el que se recogen los datos de aquellas personas que voluntariamente han pedido que se les excluya del acceso a los locales.

Para ello, el control de estos establecimientos debe disponer de un sistema informático que permita la conexión con el citado registro y la comprobación de la mayoría de edad.

Las empresas han tenido un margen de 12 meses para llevar a cabo los desarrollos informáticos correspondientes y, a día de hoy, "todas ellas están dadas ya de alta en la plataforma".

Por otra parte, también a partir de este jueves entra en vigor la obligación de identificarse para el uso de máquinas de apuestas en locales de hostelería.

En concreto, las máquinas de apuestas deben contar con los elementos técnicos para que la persona usuaria, sin intervención de terceros, se identifique de forma previa y obligatoria para la comprobación de su inclusión en el Registro de Interdicciones y su mayoría edad.

Asimismo, una vez finalizadas las partidas de juego y durante el tiempo en que no estén siendo utilizadas, estas máquinas deberán permanecer inactivas sin emitir estímulos sonoros, visuales o lumínicos.

TRABAJO PREVENTIVO

A estas medidas se suman otras acciones del Gobierno de Navarra para "seguir avanzando en la prevención y reducción de riesgos de adicciones y ludopatías", como el Plan de Inspección y Control del Juego que está vigente y pone el foco en el trabajo preventivo en los distintos locales para proteger a menores y colectivos vulnerables.

También, en esa línea, esta legislatura se ha suscrito un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para poder compartir los datos de los registros de personas que se han prohibido, de forma voluntaria, la entrada en locales y establecimientos de juego, de manera que esa autoprohibición fuera extensible a todo el territorio.