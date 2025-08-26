Salud adjudica el contrato de obras del centro de salud de Cascante

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha adjudicado el contrato de obras para la construcción del nuevo centro de salud de Cascante, con un valor estimado de 5.398.539,83 euros. La construcción del centro se iniciará en octubre y estará operativo en 2027.
El nuevo centro de salud de Cascante contará con dos plantas y una superficie construida total estimada de 1.746 m2; la planta de acceso se destinará principalmente a la actividad asistencial y el nivel inferior a rehabilitación, áreas de usos múltiples y áreas de personal.
De acuerdo al plan funcional desarrollado por el Servicio Navarro de Salud, el centro incluirá un área de admisión-recepción: admisión, archivo y despacho responsable administración; área asistencial con cuatro consultas de medicina de adultos, cuatro consultas de enfermería de adultos, dos consultas de pediatría, dos consultas de enfermería de pediatría, una consulta de tratamientos de pediatría, tres consultas de urgencias (medicina, enfermería y tratamientos), una consulta para ecografía y cirugía menor y una consulta para extracciones, ECG, nebulización y otros tratamientos.
Además de áreas de apoyo (aseos, salas de espera, oficio), un circuito independiente para el paciente con patología respiratoria, despachos para trabajo social, salud pública y gimnasio para rehabilitación. También contará con una sala de usos múltiples, área de personal (biblioteca, sala telemedicina, sala de estar, aseos, vestuario lencería, habitaciones, despacho dirección y despacho responsable enfermería) y el área de servicios, para instalaciones y almacenaje.
La obra se ha adjudicado a la empresa Grupo industrial de mantenimiento avanzado de Navarra S.L., conforme al proyecto de obras realizado por el estudio ByE Arquitectos.
LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE CASCANTE ATIENDE A 12.349 PERSONAS
La Zona Básica de Salud de Cascante, perteneciente al Área de Salud de Tudela, atiende a la población de Cascante (donde se ubica el centro de salud de referencia), Murchante, Monteagudo, Barillas, Tulebras y Ablitas. En total, atiende a 12.349 personas (a fecha 31 de mayo de 2025).
En lo que se refiere al personal que trabaja en el centro de salud de Cascante, cuenta con tres profesionales de medicina (uno de ellos compartido con Ablitas) y un pediatra; de enfermería, cuatro (uno de ellos compartido con Ablitas); en administración, tres (uno compartido con Monteagudo); uno de trabajo social (compartido con resto de Zona Básica); uno de psicología (compartido con resto de Zona Básica); y un profesional de fisioterapia (también compartido con resto de la Zona Básica).
Además, al ser punto de atención continuada, trabajan en el SUR (para toda la zona Básica) tres profesionales de medicina, y tres de enfermería, ha informado el Ejecutivo en una nota.