Salud avanza en el anteproyecto de la nueva Ley Foral de Derechos y Garantías de la Persona en la Atención Paliativa

Participantes de la sesión de trabajo conjunta. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra, a través del Observatorio de Muerte Digna (OMD), avanza en el anteproyecto de Ley Foral de Derechos y Garantías de la Persona en la Atención Paliativa y en el Proceso de Final de Vida. Este miércoles ha tenido lugar una sesión de trabajo conjunta del Servicio de Humanización del departamento de Salud, el equipo redactor de la Fundación Víctor Grífols i Lucas, el OMD y el resto del panel de expertos encargados de la redacción para evaluar y contrastar el documento e incorporar los ajustes técnicos finales.

Según Geno Ochando, directora del Servicio de Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental, "será una ley que sitúe a la persona en el centro de las decisiones, reforzando su autonomía, sus valores, sus preferencias y sus proyectos vitales, que incorpore los avances normativos producidos en los últimos años, especialmente en materia de apoyo a la toma de decisiones, y que permitirá una planificación anticipada de cuidados y prestación de ayuda para morir". "La ley reconocerá la complejidad de las situaciones humanas y combinará seguridad jurídica, calidad asistencial y respeto a la diversidad de valores y creencias existentes en nuestra sociedad", ha expuesto.

Con la sesión celebrada hoy, se consolida la primera fase de desarrollo del texto con un borrador definitivo que incluye la 'exposición de motivos'. Una vez concluida la redacción del articulado completo, el anteproyecto de ley foral se someterá nuevamente a exposición pública, previsiblemente durante el mes de noviembre, para que la ciudadanía pueda remitir sus alegaciones y aportaciones antes de iniciar su tramitación parlamentaria con un texto definitivo.

CUIDADOS PALIATIVOS

La nueva regulación adoptará un enfoque holístico y biopsicosocial que blinde la autodeterminación del paciente en situaciones de gran sufrimiento o en la etapa final de la vida, "adecuando los cuidados paliativos a una visión integral que respete tanto la sensibilidad clínica como la social". Según ha indicado el Gobierno, será la primera ley autonómica que regule tanto la atención paliativa como la incorporación del nuevo derecho que supone la prestación de ayuda para morir, "respondiendo de esta forma a la situación social actual".

El contenido de la norma se articula en torno a la redefinición y blindaje de los derechos y deberes al final de la vida y en situaciones de cronicidad compleja. En primer lugar, se regulan los derechos de los pacientes, abarcando desde la atención paliativa precoz e integrada, con especial atención a la pediatría y las medidas de apoyo a la capacidad, hasta las garantías de dignidad, intimidad y humanización en la atención.

En segundo lugar, se establece el marco normativo para el ejercicio del derecho a la prestación de ayuda para morir de acuerdo con la legislación vigente. Finalmente, el texto delimita las obligaciones del sistema: por un lado, los deberes de los y las profesionales en cuanto a la planificación anticipada, sedación y objeción de conciencia; y por otro, los deberes institucionales para proveer los recursos humanos, materiales y administrativos que garanticen la equidad territorial en Navarra.

UN PROCESO PARTICIPATIVO

El diseño de la norma, ha detallado el Ejecutivo, cuenta con un respaldo técnico y social. Para la redacción técnica del articulado, el departamento de Salud trabaja junto a la Fundación Víctor Grífols i Lucas, a través de su Cátedra de Bioética en la Universidad de Vic-Central de Catalunya. Este equipo redactor está integrado por profesionales de los ámbitos jurídico, filosófico, sanitario y del trabajo social, liderados por Victoria Camps, Nuria Terribas y Frances Jose María entre otros, que trabajan en colaboración con expertos del departamento de Salud y del Observatorio de Muerte Digna de Navarra (OMD).