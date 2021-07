Salud confirma 26 positivos en 16 grupos de jóvenes navarros relacionados con ocio en Salou

PAMPLONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha confirmado 26 casos de Covid-19 en 16 grupos de jóvenes navarros que han viajado en los últimos días a Salou (Tarragona). Estos grupos están en seguimiento epidemiológico por haber estado en espacios expuestos al riesgo de contagios -o tener posibles vínculos con otros positivos- en el entorno de Salou.

Por este motivo, Salud ha organizado un cribado para todas las personas de 17 a 25 años que hayan vuelto de esa localidad en los últimos 8 días. Habrá un operativo en la estación de autobuses (días 2, 3, 4 y 5 de julio a las 21 horas) y una línea en FOREM (viernes, sábado y domingo, de 15 a 20 horas) en el caso de Pamplona; mientras que en el Área de Tudela, el Hospital Reina Sofía hará pruebas los cuatro días de 16 a 21 horas.

El dispositivo se mantendrá, por tanto, para los que vayan llegando en el fin de semana desde Salou -no se descartan incluir en la población diana nuevos puntos de procedencia, según se evalúe- y no requerirá de cita previa para facilitar que pueda acercarse todo aquel que quiera o necesite hacérselo. Será un carril diferenciado del resto de PCR para agilizar la realización de las pruebas.

Se excluye de la realización de estas pruebas a quienes se hubieran realizado una PCR en los diez días previos, así como a las personas que tuvieran un resultado positivo por PCR o test de antígenos en los últimos tres meses. Asimismo, no deben acudir las personas que están en aislamiento ni cuarentena, y aquellas que presentan síntomas y signos, que deben auto aislarse y consultar en su centro de salud.

Además, Salud ha confirmado que ha abierto ya la citación para la vacunación contra el Covid-19 en el tramo de 18 a 29 años de forma gradual y anticipada a la planificación inicial, prevista a finales de mes. "De esta forma, se busca acelerar la inmunización de los colectivos de jóvenes, que están experimentando un notable incremento de los contagios", ha señalado el departamento.

Los contagios entre la juventud suponen el 71% de los 113 positivos registrados el jueves en Navarra. Estos datos están relacionados con la mayor movilidad e interacción social.

El adelanto de la vacunación en este grupo sirve para "afrontar esta realidad y también para optimizar las agendas y dosis que en este mes, no obstante, serán destinadas prioritariamente a cerrar pautas en todos los grupos de edad abiertos que se van solapando", ha explicado Salud.

En el tramo de 18 a 29 años hay en torno a 80.000 personas a las que en los próximos días se irán ofertando diferentes opciones de citación para su vacunación. Podrán reservarla entrando en la carpeta de salud y en el sistema de cita web para elegir fecha, lugar y hora en la medida de la disponibilidad de las dosis.

Si en el momento de acceso no hay vacunas disponibles no supone que no vayan a vacunarse: se irán ofreciendo nuevas fechas en función del ritmo de entregas de vacunas a Navarra.

En caso de no lograr una cita, se puede insistir más adelante ya que es un proceso gradual. Salud, no obstante, realizará tanto en este grupo como en el resto llamadas y recordatorios vía SMS -grupos 30-39, 40-49 años- para repescas e ir cerrando grupos conforme avanza el verano.

El SNS-O también ha articulado una revisión parcial de las agendas para adelantar en lo posible, y siempre de acuerdo a las recomendaciones técnicas, la segunda dosis en la población de 60-67 años vacunada en meses previos con AstraZeneca.

El Departamento de Salud ha contactado o contactará directamente con estas personas para ofrecerles la posibilidad de adelantar de forma escalonada y parcial citas, en función de la disponibilidad y flexibilidad de agendas, para lograr que la práctica totalidad de los 57.000 navarros y navarras de este grupo cuenten con una pauta completa antes de final de mes. Una pequeña parte de este sector se vacunarán en el arranque de agosto, debido al criterio de respetar el intervalo entre dosis y dosis. Cabe recordar que la ficha técnica de esta vacuna establece la administración de la segunda dosis entre diez y doce semanas después de la primera, de forma que el espacio entre las dos dosis no será inferior a las diez semanas.

El subtramo de 67-69 años ya fue cubierto con vacuna de RNA mensajero en su día. En conjunto más del 90% de la población navarra con más de 40 años tiene al menos una dosis y el 55% está inmunizada completamente.

La ocupación hospitalaria, con un total de 23 ingresados, se mantiene estable por el momento. Aún con todo, el departamento de Salud considera clave atajar repuntes y ha apelado a la importancia de mantener medidas de prevención y protección, así como a contactar con el sistema para hacer pruebas diagnósticas ante el mínimo síntoma. El Departamento está realizando también un especial seguimiento da cepa india, que incrementa de semana en semana su peso específico y supone ya el 27% de total de contagios.