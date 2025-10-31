Salud ofrece 216 plazas en 34 categorías mediante procesos de oposición y concurso oposición

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha convocado 13 procesos de oposición y concurso oposición para cubrir un total de 216 plazas para diferentes puestos en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 1 de noviembre hasta el día 20 de noviembre. Los exámenes se realizarán durante el primer semestre de 2026.

Las convocatorias, que están publicadas en el Boletín Oficial de Navarra abarcan un total de 216 plazas. Un total de 94 son para personal Facultativo Especialista de Área (FEA) correspondientes a las especialidades de Anestesia y Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, Endocrinología y Nutrición, Geriatría, Hematología y Hemoterapia, Medicina del Trabajo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oncología Médica, Pediatría, Psiquiatría, Reumatología y Urología.

También se convocan 40 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, 12 de Médicos Adjuntos de Urgencias, 8 de Pediatría de Atención Primaria, 11 plazas de Psicólogo Clínico, 8 de Odontólogo, 1 plaza de Dietista nutricionista, 7 de Técnico de Grado Medio-Educador Sanitario, 2 de Técnico Especialista en Dietética (TED), 6 de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria (TEDS), 3 de Técnico Especialistas Higienista Dental (TEHD), 3 de Técnico Especialista en Radioterapia (TERT) y 21 de Técnico de Farmacia.

En esta ocasión, la novedad es que se ofertan plazas para diferentes puestos de nivel A de forma conjunta por los sistemas de oposición y concurso-oposición. Por el sistema de oposición se convocan 8 plazas en los puestos de FEA Anestesia y Reanimación, FEA Cirugía Plástica, FEA Medicina Interna, FEA Urología, Medicina Familiar y Comunitaria y Odontólogo.