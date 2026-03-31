Salud probará un sistema de pago de actividad extraordinaria por incentivos ligados a reducción de listas de espera

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha decidido poner en marcha una experiencia piloto de un sistema de pago de actividad extraordinaria a profesionales por incentivos ligados a objetivos de actividad y reducción de listas de espera.

El SNS-O ha regulado en los últimos años las retribuciones correspondientes a la actividad extraordinaria en el ámbito de la asistencia especializada mediante resoluciones que establecen diversos importes por hora de trabajo en función de la tarea a desarrollar, del ámbito en el que se desarrolla y del motivo que la causa.

Conforme al diagnóstico actual y a la situación, principalmente de las listas de espera en algunas especialidades, el Servicio Navarro de Salud ha considerado empezar un nuevo sistema de optimización de la gestión e incentivos, con una primera experiencia piloto entre abril y junio de 2026. De este modo, desde el 1 de abril de 2026, optarán a esos incentivos los Servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de Rehabilitación, del Hospital Universitario de Navarra, del Hospital Reina Sofía de Tudela y del Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota.

Esta nueva forma de regular la actividad extraordinaria, según objetivos de reducción de listas de espera y aumento de actividad ordinaria, se evaluará entre julio y agosto, y se abrirá al resto de servicios para el periodo de septiembre a noviembre. Tras este segundo periodo, se analizarán las experiencias y se determinará si es el nuevo sistema para toda la organización.

Al revisar la evolución del gasto en productividad vinculado a planes de reducción de lista de espera, Salud ha comprobado que la inversión en dicho complemento con ese fin colabora a contener la subida de las listas de espera, pero no siempre consigue la reducción buscada ni en proporción al gasto. De la misma forma lo indicaban informes y auditorías llevadas a cabo por organismos independientes a Salud, según ha añadido el Gobierno foral.

Por ello, de acuerdo a la resolución firmada por el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la experiencia piloto de este trimestre que comienza en abril, se establecerá como objetivo para obtener el incentivo el aumento de actividad ordinaria con reducción de lista de espera de primeras consultas. La reducción de lista de espera fijada por la Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente se ponderará en relación con la diferencia de plantilla neta y/o de demanda.

Para controlar esta nueva modalidad de retribución se hará un control trimestral a efectos de pago en 2026, que posteriormente podría ser anual, y un seguimiento mensual de datos e indicadores para poder establecer medidas de corrección en materia de gestión.

Según ha explicado el Gobierno de Navarra, este nuevo sistema es el resultado de varios meses de pruebas de indicadores y reuniones con los servicios para determinar el soporte normativo, la claridad de las condiciones, la posibilidad de establecer controles con la periodicidad que se determine y la necesidad de cambiar algunos parámetros para lograr mejores resultados.