Salud Pública toma medidas para controlar un brote de Legionella localizado en la Comarca de Pamplona

Archivo - Instituto de Salud Pública de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) detectó el pasado 4 de septiembre un brote de legionelosis localizado en la Comarca de Pamplona tras la confirmación, por parte del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario de Navarra, de dos casos de residentes en Burlada y uno en Villava, que venían a sumarse a un caso en cada uno de estos dos municipios confirmados el miércoles 2.

Según ha indicado el Ejecutivo, la detección de casos esporádicos es común y suele deberse a exposiciones puntuales, que no suelen suponer riesgo para otras personas; sin embargo, la coincidencia de varios en el tiempo y próximos entre ellos hizo sospechar de la existencia de un foco de exposición que podría generar más casos.

El mismo viernes 4 de septiembre se emprendieron acciones para la detección y control del posible foco de contagio. Con la colaboración de la Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona se comprobaron los controles del agua de abastecimiento y las características de la red y se ha descartado su posible relación con el brote.

Con ello, ha añadido el Gobierno, se redujo la sospecha de posibles focos a las torres de refrigeración de zonas próximas. En estas instalaciones, que no han estado operativas durante el fin de semana, se recogieron muestras el lunes 7 a primera hora, se hizo un requerimiento de cierre y de adopción de medidas preventivas y se ha aplazado su puesta en marcha hasta su cumplimiento.

Inmediatamente se realizó la encuesta epidemiológica de las personas afectadas, para identificar los posibles focos de exposición, y se dio aviso a los hospitales y a las urgencias extrahospitalarias y centros de Atención Primaria de la zona para intensificar la detección y confirmación de otros posibles casos.

Hasta el 8 de septiembre, se han contabilizado un total de 31 casos que podrían formar parte de este brote, la mayoría de la zona de Burlada y Villava, y en menor medida en otros barrios de alrededor (Txantrea, Erripagaina y Sarriguren). La edad de los casos está entre 35 y 90 años, y la mayoría tenían 65 años o más. La afectación es más frecuente en hombres y la mayoría de los casos que han requerido hospitalización.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

El periodo de incubación hasta la aparición de los síntomas es de 5 a 6 días en la mayoría de los casos, pero puede extenderse hasta 10 días. Por tanto, todavía podrían aparecer casos durante los próximos días, sin que eso signifique que sigan produciéndose nuevos contagios. Desde el ISPLN la recomendación a la población es seguir con su actividad diaria con normalidad, sin que sea necesaria la aplicación medidas preventivas específicas por este motivo, y consultar a los servicios sanitarios cuando haya síntomas que habitualmente lo requieran.

Los síntomas de esta enfermedad aparecen entre 2 y 10 días tras la exposición, en la mayoría de los casos a los 5 o 6 días y, generalmente, consisten en una neumonía atípica. Suele cursar con malestar y decaimiento general, fiebre, tos, dolores articulares, y dolor de cabeza. Los síntomas respiratorios pueden no ser muy manifiestos, pero sin el tratamiento antibiótico adecuado, puede avanzar a mayor gravedad o tardar más tiempo en curar.

La enfermedad no se transmite entre personas y tampoco por el consumo de agua, sino que la transmisión se produce a través de la inhalación de aerosoles que pueden llevar la bacteria.

La legionelosis es una enfermedad producida por una bacteria llamada Legionella, que habitualmente se encuentra en el agua en el medio natural. La infección se adquiere por inhalación de aerosoles de agua que portan esta bacteria. Las instalaciones que más comúnmente se asocian a casos son las duchas, baños con movimiento de agua, sistemas de riego, torres de refrigeración, humidificadores y fuentes ornamentales. La susceptibilidad aumenta con la edad, con la inmunodepresión, enfermedades respiratorias crónicas y con el tabaquismo.