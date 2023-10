Salvador, sobre una posible moción de censura en Pamplona: "No está en nuestra mano lo que vaya a ocurrir"

Afirma que "el apoyo de Bildu a Chivite no puede ser a cambio de nada"



PAMPLONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde del Ayuntamiento de Pamplona, Carlos Salvador, ha afirmado este lunes, en relación a una posible moción de censura en el Consistorio, que "no está en nuestra mano lo que vaya a ocurrir" y que "eso forma parte de una estrategia que, desde luego, nosotros obviamente no controlamos y que no quisiéramos".

En respuesta a los medios de comunicación, tras una rueda de prensa, Salvador ha añadido que "es obvio, por otro lado, que el apoyo de Bildu a Chivite no puede ser a cambio de nada". "Ya estamos viendo cuáles son los pasos de ese apoyo y el precio de la tranquilidad, digamos, de un Gobierno con esos aliados. ¿Que vaya a afectar aquí? Pues no lo sabemos. Nosotros no trabajamos con esa hipótesis", ha indicado.

Según Salvador, "estamos intentando desde el primer día trabajar duro por esta ciudad y lo que venga vendrá, pero nosotros, desde luego, no creemos que es lo mejor para Navarra un acuerdo estratégico con Bildu en todas las instituciones". "Pero cada uno me imagino que es responsable de su actuación y yo creo que nosotros hemos dado pruebas más que evidentes, no sólo aquí, sino fuera, de que nuestro interés desde luego es que existiera otro tipo de acuerdos", ha subrayado.