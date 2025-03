Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU: "La memoria debe ser la memoria de las víctimas"

Fabián Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, antes de participar en un coloquio en Pamplona.

Fabián Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, antes de participar en un coloquio en Pamplona. - EUROPA PRESS

Fabián Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha reivindicado que "la memoria debe ser la memoria de las víctimas" y ha mostrado su preocupación por "el ascenso de los extremos" y los "discursos públicos que alimentan el odio y la discriminación".

Salvioli, quien también fue relator especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, Reparaciones y Garantías de No repetición, ha participado este domingo en Pamplona en el coloquio 'Impunidad. El derecho a la verdad no prescribe', organizada por el Observatorio de Derechos Humanos del País Vasco (GEBehatokia) y en el que también han participado Eneko Etxeberria, hermano del Jose Miguel Etxeberria 'Naparra'; e Iratxe Urizar, abogada con experiencia en procesos de extradición.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado que "los derechos humanos no son una cuestión de posicionamientos políticos. Son una cuestión que deben ser de Estado". "Absolutamente nadie puede decir que está en contra de la garantía de derechos humanos porque es como estar en contra de respirar", ha remarcado.

Salvioli ha defendido que "la memoria debe ser la memoria de las víctimas y la palabra de las víctimas tiene que ser prioritaria. No se puede manipular la memoria en ningún sentido". Ha resaltado, además, que "la memoria también es una cuestión de futuro. Implica no olvidar lo que ha sucedido e implica comprender lo que no debe repetirse". En este sentido, ha confiado en que "las sociedades darán los pasos de madurez" para conseguir articular una memoria histórica compartida.

Ha rechazado ciertos discursos que "niegan" o "rebajan" las acciones de dictaduras como las de España y Argentina, que producen, ha dicho, "una revictimización de las víctimas" y que son "una mentira inaceptable". "Es que nadie inventó las cunetas llenas de personas asesinadas en España y nadie inventó los campos de concentración en Argentina. Ha sucedido y hay que hacerse cargo de eso", ha manifestado.

Fabián Salvioli ha destacado que "siempre los derechos están en riesgo en la medida en que las sociedades no se apropian de los mismos" y ha mostrado su preocupación por "el ascenso de los extremos", "el fenómeno del terrorismo, que es increíble siempre y en todo lugar", y los "discursos públicos que alimentan el odio y la discriminación". "Así comenzaron las peores tragedias de la humanidad. El Holocausto no comenzó cuando Hitler armó su primer campo de concentración. Comenzó cuando el primer discurso discriminatorio fue aceptado por la sociedad", ha advertido.

45 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE 'NAPARRA'

Preguntado por el caso de Jose Miguel Etxeberria Alvarez, 'Naparra', presuntamente miembro de una de las escisiones de ETA y desaparecido el 11 de junio de 1980, Salvioli ha indicado que "son muchos años y no hay derecho a que esto se mantenga en esta situación".

Algo, ha subrayado, que "vale para cualquier caso de desaparición forzada en cualquier lugar del mundo". "Digo esto porque siempre hay gente que dice que esto está politizado y no, es una cuestión de obligaciones del Estado en relación a la garantía de derechos a todas las personas sometidas a su jurisdicción", ha defendido.

En su opinión, "hay una deuda histórica que hay que saldar, mucho más en los casos de desapariciones forzadas, que no son delitos del pasado, porque la desaparición forzada es un delito continuo hasta que la persona aparece con vida o aparecen sus restos identificados". "Es una deuda que hay que saldar y, además, los familiares acrecientan su dolor con el paso del tiempo. Así que es una cuestión de presente y es una cuestión de futuro que hay que saldar cuanto antes", ha reivindicado.

Por su parte, Eneko Etxeberria, hermano de 'Naparra', ha destacado que su familia lleva "45 años peleando" y ha considerado que localizar a su hermano es "cuestión de voluntad política". "Ahí tenemos un muro infranqueable" que es "la Ley de Secretos Oficiales", ha criticado, para añadir que "al parecer ahora el Gobierno del Estado tiene intención de hacer una modificación de esa norma, que ya está bien porque es una norma franquista". "Ya veremos a ver qué sucede y en qué tono o en qué nivel lo hacen" y si esta modificación legal se ajusta "a los estándares internacionales".