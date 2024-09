Santano dice que el informe sobre la conexión del TAV con Navarra podría estar concluido para finales de año

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Jose Antonio Santano, ha afirmado que todavía no hay "fecha" para contar con el informe técnico sobre la conexión del TAV con Navarra pero ha apuntado que "podría ser" para finales de año.

Santano ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha participado junto con la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, Susana García Chueca, y el Ararteko, Manuel Lezertua, el Foro Ciudadano sobre Movilidad Sostenible organizado por el defensor del pueblo vasco.

El secretario de Estado de Transportes ha sido preguntado por los plazos para que el ministerio presente el informe técnico relativo a la conexión del TAV con Navarra, una petición que ha vuelto a reiterar este miércoles el lehendakari, Imanol Pradales, que ha subrayado que esos estudios son determinantes para tomar la decisión adecuada sobre esa conexión, ya que en este momento se plantean dos alternativas, que sea por Vitoria o por Ezkio Itsaso.

Santano ha asegurado que no tiene fechas sobre cuándo estarán concluidos esos informes, pero ha indicado que "pronto se sabrá". El secretario de Estado de Transportes ha manifestado que no iba a adelantar "ninguna fecha" porque "no está en condiciones de darla". Según ha insistido, "no tardará mucho" y ha asegurado que "podría ser" para finales de año.

En todo caso, ha pedido tranquilidad y ha señalado que las decisiones las tomaran "juntos" el Gobierno vasco, el navarro y el de España, pero "con todos los datos técnicos encima de la mesa". "Ésa es nuestra posición", ha afirmado.