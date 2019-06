Sarría pide un gobierno "estable" y afirma que "estar en manos de Bildu no es bueno para Navarra"

Publicado 07/06/2019 11:34:36 CET

El presidente de la CEN apela al "sentido común" para formar un ejecutivo "sensato" y que Navarra "vaya adelante y recupere"

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, ha pedido un gobierno "sensato, estable y tranquilo" para la Comunidad foral y ha considerado que "estar en manos de Bildu para cualquier acción que se ponga en marcha no es bueno para Navarra".

El presidente de la patronal navarra ha afirmado, preguntado por los periodistas sobre las negociaciones y las posibilidades que hay de formación de Gobierno en la Comunidad foral, que "la pelota todavía está en el tejado" y que es "muy complicado".

Ha destacado Sarría que desde la CEN quieren "un gobierno estable, que trabaje por el desarrollo de Navarra" y también ha reclamado un Ejecutivo que "no base todo en la fiscalidad para ingresar y luego hacer determinadas cosas, sino que mejore la productividad de la administración pública".

En este sentido, ha apostado por un Gobierno que "no se dedique fundamentalmente a incrementar la fiscalidad de un modo tremendo". Y ha defendido que "la fiscalidad de Navarra hay que revisarla" para que la Comunidad foral "vuelva a ser competitiva" frente a otras regiones. "Eso lo tenemos que recuperar", ha enfatizado.

Según ha indicado Sarría, él no cree en "los gobiernos del cambio", ya que considera que se debe "cambiar para mejorar, no para empeorar". Y ha afirmado que "vamos a ver si tenemos suerte, sentido común y tenemos un gobierno sensato para que Navarra vaya adelante y recupere".

En esta línea, preguntado por si cree que un gobierno "sensato" sería un ejecutivo de Navarra Suma con la abstención del PSN, ha contestado que "lógicamente hay que tener presente la posición de Navarra Suma" al ser "la fuerza más importante y la opción política a la que los electores han votado más". Y ha esperado que "se entiendan".

"Estamos pasando, en general en España, de una posición de bipartidismo a multipartidismo y nos tenemos que acostumbrar a llegar a acuerdos", ha sostenido el presidente de la CEN, quien también se ha preguntado "qué son los gobiernos progresistas". "Un gobierno progresista es un término ya anticuado que viene a hacer oposición al gobierno conservador, pero eso ya está un poco pasado de moda. El progreso es otra cosa", ha afirmado.

En su opinión, "tenemos que acostumbrarnos a que los diferentes partidos se sienten, hablen, lleguen a acuerdos y cedan porque de eso se beneficia la sociedad". "Todavía no tenemos mucha experiencia en eso, pero hay que ir con todos. Los empresarios vamos con todos y tenemos que llegar a acuerdos con todos", ha agregado, para pedir "sentido común".

"Se necesita un gobierno tranquilo, que tenga en cuenta las demás opciones políticas, pero que tranquilice, no un gobierno pendiente permanentemente de quién me da los votos, que te pido, que me das y que te doy a cambio", ha aseverado.