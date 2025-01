Satse dice que el Servicio de Oncología sufre una "grave situación de abandono" por parte de la Administración

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse ha advertido de "la grave situación de abandono que sufre el Servicio de Oncología en el SNS-O" y ha respaldado así "las más que justificadas quejas de las profesionales de esta planta, la C2 del Hospital Universitario de Navarra (HUN)".

Satse ha señalado en una nota que este servicio, "uno de los más sensibles y delicados debido a la tipología de sus pacientes, está al borde del colapso por la falta de enfermeras, la falta de soluciones efectivas por parte de la Administración y la indiferencia ante un problema que afecta a profesionales y pacientes en igual medida, como han manifestado recientemente sus profesionales".

Desde el pasado mes de marzo, Satse ha estado trabajando "profundamente para visibilizar este problema ante la administración y exigir medidas concretas". "El pasado mes de marzo se solicitaron evaluaciones de riesgo psicosocial del personal y sobrecarga de la planta al Servicio de Salud Laboral del Gobierno de Navarra, cuyos resultados no se conocen todavía", ha explicado.

Asimismo, el sindicato ha criticado la situación en la Comisión de Personal del HUN y se ha llevado "la crítica situación del servicio a la Mesa de Trabajo de Sobrecarga, un foro de trabajo destinado a solventar las condiciones, volumen y precariedad de los distintos servicios de este ámbito sanitario".

"Con estas acciones, Satse busca la movilización de la administración para lograr unas condiciones laborales dignas y una atención de calidad para los pacientes oncológicos antes de que sea demasiado tarde y tengamos que lamentar situaciones injustificables", han apuntado desde el sindicato.

Según han destacado, el Servicio de Oncología atiende a personas que "atraviesan momentos críticos en su vida, enfrentándose al dolor, al sufrimiento y a procesos de tratamiento que requieren una atención constante, profesional y empática". "Sin embargo, la escasez de personal de enfermería impide garantizar unos cuidados adecuados, lo que agrava la situación tanto para los pacientes como para los propios profesionales", han añadido.

Una enfermera de la planta ha señalado que "nos enfrentamos a jornadas interminables, atendiendo a pacientes que necesitan tiempo, cuidados y comprensión". "Es desgarrador no poder dedicarles lo que merecen porque simplemente no somos suficientes. Vemos cómo sufren, cómo necesitan palabras de ánimo y atención personalizada, pero la realidad es que no damos abasto. Este nivel de estrés y sobrecarga nos está llevando al límite", ha explicado

Satse ha advertido de las consecuencias "devastadoras que esta situación está teniendo en las enfermeras, con altos niveles de estrés, un preocupante índice de 'burnout' y una rotación constante debido a las malas condiciones laborales en este servicio". "Según el último informe del Ministerio de Sanidad, el 39,4% de las enfermeras en España ha considerado abandonar la profesión en los próximos 10 años, una realidad insostenible para un sistema sanitario ya tensionado", ha asegurado.

El sindicato de enfermería ha señalado que "la situación en el Servicio de Oncología de Navarra es especialmente preocupante" y ha explicado que "actualmente hay 42 pacientes asignados, únicamente, a cuatro enfermeras". "Esta ratio, absolutamente insuficiente, está muy por debajo de la recomendación de seis pacientes por enfermera, que solo debería ampliarse a ocho en casos excepcionales", ha indicado.

Según Satse, "esta carencia puede repercutir en la calidad de los cuidados, limitando la capacidad de atención personalizada y prolongando los tiempos de respuesta en un contexto donde cada minuto cuenta". "Los pacientes, que atraviesan momentos de intenso dolor y sufrimiento, no reciben la dedicación necesaria, mientras que las enfermeras afrontan una sobrecarga laboral insostenible que pone en riesgo su salud física y mental", ha apuntado.

En opinión del sindicato, "la Administración demuestra una preocupante falta de empatía e indiferencia hacia un servicio tan vital como el de Oncología". "Su lentitud a la hora de tomar decisiones y la ausencia de medidas concretas para paliar esta crisis son inadmisibles. Estamos hablando de un servicio esencial para pacientes que luchan contra una de las enfermedades más devastadoras. No hay margen para la indiferencia ni para la demora", ha afirmado.

Para Satse, "la falta de especialización también es una barrera clave". "Menos de la mitad de las enfermeras especialistas en España trabajan en su área, lo que obliga a personal generalista a asumir responsabilidades que requieren una formación avanzada. Esto repercute en la calidad asistencial y en la salud mental de los profesionales, que se ven desbordados por tareas para las que no siempre están preparados", ha explicado.

Además, según el sindicato, "se están introduciendo protocolos, como el de la eutanasia o la administración de quimioterapia intrapericárdica, sin ofrecer la formación necesaria para su correcta aplicación". "En el caso de la eutanasia, esta formación debe ser, además, emocional y psicológica, para que las enfermeras puedan afrontar el impacto que supone llevar a cabo un acto que, en esencia, va en contra del significado de su profesión, salvar vidas. Este soporte es fundamental para que puedan acompañar adecuadamente tanto al paciente como a sus propias emociones en este proceso", ha destacado.

No obstante, ha señalado que el Servicio de Oncología es "uno de los que más gratitud y agradecimientos explícitos recibe por parte de los pacientes y sus familias". "Las enfermeras, a pesar de trabajar bajo una enorme presión, no dejan de darlo todo por el bienestar de quienes están a su cuidado, incluso a costa de su propia salud, desilusión y desmotivación. La atención que se brinda es buena, pero podría ser excelente si la Administración dedicara los recursos, la formación, el personal y la empatía que este servicio tan vital merece", ha defendido.

Por ello, el sindicato de enfermería ha exigido "medidas urgentes y efectivas para garantizar que el Servicio de Oncología cuente con el personal necesario para proporcionar la atención de calidad que los pacientes necesitan y merecen".

Satse ha resaltado que esto pasa por "aumentar las contrataciones, mejorar las condiciones laborales, como el reconocimiento real del solape, siendo una de las plantas que más lo sufre, y asegurar la estabilidad de las profesionales que, con su esfuerzo y dedicación, sostienen el sistema sanitario en circunstancias extremas".

El sindicato ha explicado que no descarta llevar a cabo movilizaciones si la Administración "no actúa de manera inmediata para solucionar este problema". "Es hora de priorizar a las personas, pacientes y profesionales no pueden seguir siendo víctimas de la indiferencia institucional", ha señalado.