Sayas acusa a Sánchez de "mofarse de los navarros" y le exige que les pida perdón por la "corrupción sistémica"

Sergio Sayas, número dos al Congreso por la coalición UPN-PP, interviene en un acto de campaña acompañado por los candidatos Leticia San Martín, Javier Esparza y María Luz Moraza. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número dos al Congreso en la coalición UPN-PP, Sergio Sayas, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mofarse de los navarros" y le ha exigido que les pida perdón por la "corrupción sistémica" y por sus "pactos miserables" con EH Bildu.

Así lo ha reclamado en un acto de campaña que la coalición ha celebrado en la Plaza de las Merindades de Pamplona, en el que ha estado acompañado por la cabeza de lista al Congreso, Leticia San Martín, el cabeza de lista al Senado, Javier Esparza, y la candidata al Congreso María Luz Moraza.

Sayas se ha referido a la visita de Sánchez, este viernes en Pamplona, para participar en un acto de campaña del PSOE. Para el candidato "le debería haber dado vergüenza venir a Navarra después de que lo único que ha traído a Navarra es la corrupción y los pactos con Bildu".

Ha opinado que Sánchez debería haber venido a "pedir perdón a los navarros" por la "corrupción sistémica, tanto en el Gobierno de Navarra como en el Gobierno de España". También por "haber elegido a los protagonistas de la corrupción nacional como candidatos en las listas de Navarra, como es el caso de Santos Cerdán", y por "haber llevado a las instituciones los pactos miserables con Bildu".

Sin embargo, ha afirmado que "vino a mofarse de los navarros" y ha indicado que, en su entrevista con Jordi Wild, Sánchez dijo que "él no había pactado con Bildu", porque "la mentira es su hábitat natural". Y ha criticado que, ante el apoyo de los socialistas en la moción de censura que llevó a Joseba Asiron (EH Bildu) a la Alcaldía de Pamplona, Sánchez se preguntó si Pamplona se había "convertido en Mordor". "Lo que ha pasado en Pamplona es que lo has convertido en un emblema de los pactos miserables y lo que va a pasar en Pamplona y en Navarra es que los navarros vamos a llenar las urnas de decencia el próximo 29 de noviembre", ha manifestado.

Sayas ha asegurado que la coalición UPN-PP es, en Navarra "la única opción" que "saca" a Sánchez del Gobierno de España que te saca del gobierno de España. Según ha afirmado, "ahora mismo estamos manejando datos que nos dicen que el último escaño de los cinco que se reparten a Navarra en el Congreso" está entre UPN-PP y el PSOE. Por eso, ha llamado a los navarros a "concentrar su voto" en la coalición "porque eso es lo que va a hacer que la izquierda tenga menos escaños en Navarra y que Navarra sea el motor del cambio que España necesita".

En cuanto al Senado, ha indicado que "solo hay dos opciones: que los tres senadores se los lleve el PSOE más ese conglomerado de izquierdas disfrazadas ahora con otro nombre porque les da vergüenza haber defraudado a la clase obrera y trabajadora y haber traicionado a las clases vulnerables" y, por otro lado, que esos tres escaños sean para UPN-PP. Así, ha asegurado que "todo lo que nos sea marcar las tres x del Senado a UPN-PP es apoyar a Pedro Sánchez, porque sólo el voto a UPN-PP puede hacer que la izquierda tenga menos escaños en el Senado".

Por otro lado, frente a las declaraciones de Pedro Sánchez este viernes en las que dijo que "votando a UPN-PP se votaba involución", Sayas ha replicado que "la involución está en el Gobierno de España". "Hoy los servicios públicos en este país no funcionan con un gobierno de izquierdas. Hoy la involución democrática es una realidad en España porque se han pisoteado todas las instituciones del Estado. Y no hay mayor involución que la corrupción sistematizada y sistémica que el socialismo ha introducido en todas las instituciones de nuestro país", ha resaltado.

Por eso, ha destacado que "sacar a Sánchez de la Moncloa se ha convertido en un SOS. Es una cuestión de emergencia nacional y desde Navarra sólo hay una opción para hacerlo, que es votar a la coalición UPN-PP".

Para terminar, ha recordado que este lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará en un acto de campaña en Pamplona y ha esperado que la ciudadanía navarra venga para "darle una calurosa bienvenida a quien va a ser el próximo presidente del Gobierno de España".