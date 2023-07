Sayas dice que la autovía a Madrid es una "inversión prioritaria para Navarra y para un proyecto de país"

PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Navarra, Sergio Sayas, ha asegurado que la autovía A-15 entre la Comunidad foral y Madrid es una "inversión prioritaria para Navarra y para un proyecto de país".

Sergio Sayas, junto a la número uno al Senado por Navarra, Amelia Salanueva, ha participado en Soria, con los candidatos 'populares' en esta provincia, en un acto para reivindicar la importancia de la A-15.

Sergio Sayas ha destacado que esta autovía "es vital para el tejido empresarial". "Nosotros nos hemos estado reuniendo con muchos empresarios de Navarra que nos dicen que no se puede tener una infraestructura que nos lleve a Madrid en estas condiciones, que eso afecta la competitividad de nuestra economía", ha asegurado.

Sayas ha señalado que "los diputados que seamos elegidos tanto en Soria como en Navarra por el Partido Popular vamos a ser muy exigentes con la infraestructura de la A-15 y el compromiso de Feijóo en esta materia es claro".

El candidato 'popular' ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "dejación con este proyecto" y le ha acusado de "falta de respeto" para las comunidades afectadas.

Sergio Sayas ha destacado que "para que infraestructuras de este calado sean una realidad, Navarra debe influir en el próximo

". "Navarra no solo quiere tener una voz en Madrid, Navarra quiere influir en el gobierno y se influye estando en el gobierno. Evidentemente quien va a estar en el gobierno es el Partido Popular, no es un momento de localismos, no es un momento de vías intermedias o alternativas, es un momento de voto directo al partido que puede estar en el gobierno", ha indicado.

Por eso, Sayas ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a "concentrar" el voto en el Partido Popular. "En unas elecciones que son claves, que son una emergencia nacional, sacar a Sánchez de la Moncloa es sin duda alguna un llamamiento SOS porque esta es la oportunidad que tenemos, no vamos a tener otra y por eso nos estamos jugando todo el próximo 23 de julio", ha indicado.

Por su parte, la candidata al Senado Amelia Salanueva ha destacado que la ejecución de los últimos años por parte del Partido Socialista en la A-15 ha sido "escasa, lenta y sin aportación económica". "A este ritmo en 50 años no estará construida definitivamente la autovía", ha criticado.

La candidata ha señalado que la actual comunicación tanto de Navarra como de Soria con Madrid es "absolutamente tercermundista y que no está a la altura de lo que los navarros y españoles del siglo XXI necesitan para conectar con la realidad de España". "De ahí nuestro compromiso para influir directamente en el gobierno que presidirá Alberto Núñez Feijóo a partir del día 23 de julio, para que la A-15 sea una realidad. La que demandan empresas y ciudadanos navarros", ha asegurado.