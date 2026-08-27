Sayas dice que "Navarra no tiene capacidad" para asumir más menores migrantes y afirma que deben volver a Marruecos

Archivo - El secretario general del PPN, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPN, Sergio Sayas, ha manifestado que Navarra "no tiene capacidad para asumir más menas" y ha afirmado que "donde tienen que ir esos menores es a Marruecos cuanto antes; no a Navarra".

En un mensaje publicado en la red social X, Sayas traslada a la presidenta María Chivite que "Navarra no puede someterse a Sánchez por tu sumisión a él". "No tenemos capacidad para asumir más menas", ha expuesto.

"Tampoco queremos pagar las consecuencias de la dejación de funciones que ha hecho Sánchez quedándose en la Mareta mientras decenas de miles de marroquíes asaltaban Ceuta", ha continuado Sayas, quien ha pedido a Chivite: "Deja a Navarra para rendir pleitesía a tu jefe".