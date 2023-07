Sayas llama a los navarros a "unir fuerzas y concentrar todo el esfuerzo en el PP"

PAMPLONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Navarra, Sergio Sayas, ha hecho un llamamiento a los navarros "para unir fuerzas y concentrar todo el esfuerzo en el PP" en las próximas elecciones generales.

En declaraciones en Pamplona en el último día de los Sanfermines, Sayas ha señalado que "estamos ya en el último día de las fiestas y a partir de mañana los navarros solo vamos a tener una tarea, unir nuestras fuerzas para sacar a Sánchez de la Moncloa".

Sayas ha afirmado que tras el debate a siete celebrado el jueves por la noche "Sánchez no va solo; Sánchez es un pack, un pack de indecencia y mentira". "Nos decía que con Podemos no iba a pactar y ahí vimos claramente cómo no solo habían estado en el gobierno, sino que la conexión era total. Vimos también la indecencia de la falta de escrúpulos de llegar a un gobierno con quienes han dado un golpe a la Constitución en Cataluña, amiguísimo de Sánchez, ayer en el debate, y también la infamia de un acuerdo con Bildu", ha asegurado.

Por su parte, la número uno al Senado, Amelia Salanueva, ha sostenido que "todo lo que no sea votar al PP es ayudar a Sánchez y fortalecer su gobierno de la incendia, con el añadido de que si ahora no echamos a Sánchez, Sánchez habrá tenido el aval de los ciudadanos y su gobierno todavía será peor de lo que hemos tenido hasta ahora, pues hemos visto que Bildu ha tenido la llave y tiene la llave en Navarra y en el Gobierno de España para cerrar el progreso de nuestra tierra". "Hemos visto que ha tenido la llave para pedir que la Guardia Civil se vaya de Navarra, la Guardia Civil de Tráfico. Hemos visto que ha tenido la llave para que el gobierno de Sánchez no hiciera nada contra la indecencia de los homenajes a los terroristas, una exigencia de las víctimas del terrorismo, de los grupos parlamentarios, del Partido Popular, por supuesto", ha señalado la candidata.

Salanueva ha subrayado que "Bildu se opone a todas las propuestas de progreso como el Canal de Navarra o el Tren de Alta velocidad" y ha señalado que "la llave para abrir ese candado que cierra Bildu la tiene el PP".

En relación con las encuestas que se están publicando, Sergio Sayas ha señalado que "en Navarra hay una evidencia, y es que la gente vota distinto en cada elección". "Cuando Uxue Barkos fue elegida presidenta del Gobierno de Navarra, ese mismo año, Geroa Bai no sacó ningún diputado en la Cortes Generales", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que "la gente sabe muy bien lo que está eligiendo ahora y esto no son unas elecciones municipales, no son unas elecciones a la comunidad, esto son unas elecciones para cambiar el Gobierno de España, y el único que tiene algo que decir en el futuro Gobierno de España es el Partido Popular". "Si no concentramos los votos en el PP en Navarra va a ganar el Partido Socialista", ha señalado.