Sayas (PP) dice que si en alguna adjudicación en Navarra hay "mordidas" Chivite debe dimitir "de manera inminente"

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del PP en el Congreso Sergio Sayas ha acusado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de "victimizarse" tras conocerse el informe de la UCO que implica al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en un presunto cobro de comisiones. El diputado ha remarcado que "si en alguna adjudicación de Navarra hay mordidas", Chivite "debe dimitir de manera inminente y no esperar a que la realidad sea incontestable".

Así lo ha exigido en una rueda de prensa celebrada este sábado en la sede del PP en Pamplona, en la que ha comparecido acompañado por el también diputado 'popular' Carlos García Adanero, quien ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "convocatoria inmediata de elecciones".

Sayas ha afirmado que "somos muchos los que nos sentimos avergonzados de que Navarra se haya convertido en el epicentro de la corrupción socialista". "Navarra no merece un diputado como Cerdán ni que Chivite haya emprendido una estrategia de que no sabía nada y victimizarse", ha manifestado.

Ha criticado que en las últimas semanas, ante las informaciones que apuntaban a la "extrema gravedad en las actuaciones de Santos Cerdán", desde el PSN se ha reaccionado con "chulería, soberbia y falta de respeto a los navarros".

"Las víctimas somos los ciudadanos navarros porque hemos visto manchada la imagen de nuestra comunidad asociada a la corrupción socialista una vez más", ha remarcado el diputado, que ha asegurado que "todo apunta a que parte de la corrupción la hemos pagado con el dinero de los navarros".

En este sentido, ha señalado que "si en alguna adjudicación de Navarra hay mordidas", Chivite "debe dimitir de manera inminente y no esperar a que la realidad sea incontestable como ha hecho Santos Cerdán", quien, ha recordado, todavía no ha entregado su acta de diputado "en una clara muestra de que intenta tapar pruebas y obstaculizar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la justicia".

Sayas ha acusado a Chivite de intentar hacer un "lavado de cara" haciendo parecer que "le importa poner sobre la mesa la verdad de lo que está ocurriendo" al decir que "va a enviar los contratos a la Oficia Anticorrupción y el Parlamento". "No va a servir para nada porque ya esta investigando la UCO, no necesitamos este lavado de imagen y que haga parecer que hay transparencia", ha asegurado.

"Si quiere de verdad actuar con transparencia lo que tiene que hacer es enviar todos los contratos de obras públicas que tengan notas de reparo o bien administrativas o bien jurídicas para que podamos saber si hay otras empresas, además de las que ya se están investigando, que también han participado en posibles mordidas", ha reclamado. "Y, desde luego, si hay alguna mordida en alguna adjudicación del Gobierno de Navarra la señora Chivite tiene que dimitir de manera inminente", ha reiterado.

Por otro lado, Sergio Sayas ha recordado que Santos Cerdán "participó en reuniones entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España" sin formar parte de ninguna de estas administraciones. Así, ha considerado que si Cerdán acudió "en calidad de socialista, Chivite debe muchas explicaciones" y "si se hizo en calidad de diputado, ¿por qué el resto de diputados elegidos por esta comunidad no fuimos informados de estas reuniones ni invitados a participar?".

Ha asegurado, además, que hay "constancia" de que en estas reuniones se habló sobre las obras de duplicación de los túneles de Belate "y queremos información". "La señora Chivite ahora ha emprendido una estrategia de victimización" y "lo que nos parece es que quienes vamos a llorar de verdad somos los ciudadanos navarros cuando sepamos la verdad de lo que ha pasado con el tema de Belate", ha indicado.

Por su parte, Carlos García Adanero ha dicho que "no es el momento de ver esas imágenes de Chivite llorando, de Sánchez compungido, es momento de dar explicaciones". Y ha recordado que tanto Chivite como Sánchez" son íntimos de Cerdán y tendrán que dar explicaciones" no "decir que poco más que no lo conocían".

Ha defendido que "Sánchez debería haber convocado ya elecciones e irse a casa" mientras que Chivite "tiene que dar muchas explicaciones". Ha afirmado que Cerdán es "quien ha hecho posible" que Chivite y Sánchez alcancen la presidencia de los gobiernos de Navarra y España" porque es el muñidor de todos los acuerdos". "No vale echar balones fuera, decir 'qué sorpresa nos hemos llevado' y no sabíamos nada", ha añadido. "Menos lloriqueos y más explicaciones", ha exigido.

"ORGULLOSOS" DE VOTAR EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL

Los diputados también se han referido a los audios conocidos en los que Cerdán hacía referencia a las negociaciones con UPN para conseguir su apoyo en la votación de la reforma laboral. Sayas y Adanero, entonces en UPN, no siguieron las directrices del partido y votaron en contra.

Sayas se ha mostrado "orgulloso de haber dicho 'no' a plegarnos a los intereses de Sánchez" y ha destacado que "cada día que pasa el tiempo nos da la razón y se demuestra con cada hecho que vemos cómo con los Santos Cerdán y con los Sánchez no se podía ir ni a la vuelta de la esquina". "Ni antes, ni ahora ni nunca", ha señalado.

De la misma manera Adanero se ha mostrado "súper orgulloso" de haber votado en contra de la reforma laboral y ha asegurado que "el tiempo nos ha dado la razón". Ha destacado "cómo se jacta Cerdán" de haber conseguido los votos de UPN "a nuestra espalda" y ha asegurado que "se ve claramente" que le salió "muy barato".

De la misma manera, ha señalado que en este audio, Cerdán "se jacta también de que al conseguir esos votos se refuerza a Sánchez" y que, como consecuencia, "va a provocar una división en el centro derecha". "Lo que es evidente es que con Cerdán, Sánchez, etcétera, no se podía ir a ningún sitio, no se podía pactar nada. Lo que había que hacer es intentar ganar las elecciones, intentar ser una alternativa y desde luego no darle oxígeno" para que estuvieran "haciendo lo que estaban haciendo".