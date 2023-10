Sayas (PPN) dice que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar es "un paripé" y que es "muy peligroso" para Navarra

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular por Navarra, Sergio Sayas, ha afirmado que el acuerdo de Gobierno alcanzado este martes entre Sumar y el Partido Socialista "no es un pacto, es un paripé, es un sainete" y que "es muy peligroso no solo para España, sino particularmente para Navarra".

Así lo ha indicado este miércoles, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al presidente del PP de Navarra, Javier García. "No acuerda nada que no sea un reparto de poder para mantenerse más tiempo en el Gobierno. Pero ese pacto es muy peligroso, no solo para España, sino particularmente para Navarra. En primer lugar, porque ese pacto no es suficiente para investir a Sánchez como presidente del Gobierno", ha apuntado Sayas.

Por otro lado, ha añadido que "como navarros nos preocupa especialmente el pacto con Bildu, porque es un pacto execrable desde el punto de vista democrático para todos los españoles" y "una amenaza para el futuro de Navarra". "Si algo lleva aspirando Bildu desde su nacimiento es a la consecución del objetivo político de tener a Navarra. Y efectivamente, el Partido Socialista dirá que lo hacen a cambio de nada, pero su palabra no tiene ningún valor porque han mentido tantas veces que ya son importantes", ha criticado el diputado.

A su juicio, "nos van a decir que el estatus de Navarra no se va a tocar, pero sabemos que son capaces de cualquier cosa por tener el poder", y "nos van a decir también que la realidad institucional de Navarra no está en juego, pero lo cierto es que ya han creado una ponencia en el Parlamento de Navarra para hablar sobre la realidad institucional de Navarra".

En otro orden de cosas, ha criticado Sayas que "hace ya 22 días" que el Rey encargó a Pedro Sánchez formar la investidura y desde entonces la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "no ha hecho ni fijar la fecha" de ese debate. "Esto es una anomalía democrática por varias razones, en primer lugar porque es un sometimiento absoluto del poder legislativo a un partido político, al Partido Socialista. En segundo lugar, porque es jugar con los tiempos e impedir que, en caso de que esa investidura sea fallida, haya otra persona que pueda intentar esa investidura en el plazo correspondiente, que acaba el próximo día 27 de noviembre".

Además, ha considerado que "es una anomalía democrática también tener un Parlamento que no ha hecho ni constituir las comisiones y que no tiene sesiones de control al Gobierno". "El Congreso de los Diputados no está en funciones, está plenamente constituido desde el día 17 de agosto. El que está en funciones es el Gobierno. Y, por tanto, no se puede tener al Congreso de los Diputados sin actividad solo porque le interesa al señor Sánchez y al Partido Socialista", ha dicho, tras exigir a Armengol que "fije de manera inmediata la fecha de la investidura y que ponga en plena actividad el Congreso de los Diputados".

No obstante, ha añadido que "esta falta de actividad en el Congreso no nos ha impedido presentar iniciativas que tengan que ver con la defensa de Navarra". Según ha apuntado, el PPN ha presentado ya una pregunta para que el Gobierno central "nos aclare la situación en la que se encuentra el Tren de Alta Velocidad en Navarra y, sobre todo, cuál es el plan que tienen para una infraestructura que es vital para el desarrollo económico y social de esta tierra". "El 77% de los españoles tienen acceso al Tren de Alta Velocidad, los navarros estamos en el 23% que no lo tienen. Y no lo tienen por la dejadez política y la desidia que han tenido con esta tierra los gobiernos tanto de Chivite como de Sánchez, que después de seis años en el Gobierno no hay ninguna sola inversión reseñable en nuestra comunidad", ha dicho.

Otra de las preguntas registradas tiene que ver con el Canal de Navarra, ya que "esta semana hemos visto cómo el consejero Chivite se reunía y se hacía una fotografía con la presidenta de Canasa". "Los navarros no queremos fotos. Los navarros queremos compromisos, y lo único que hemos visto de este encuentro es mera palabrería. Y hemos perdido ya una legislatura en materia del canal de Navarra y no estamos dispuestos a perder una legislatura más", ha reivindicado.

Por otro lado, ha anunciado que va a registrar esta semana una pregunta sobre Gamesa. "Vamos a preguntar al ministro de Industria qué es lo que el Gobierno piensa hacer para garantizar los 1.800 puestos de trabajo en esta tierra. No vamos a consentir que, una vez más, el Gobierno de España haga dejación de funciones y dé la espalda a Navarra. Ya lo hizo con Volkswagen y no vamos a consentir que lo haga ahora con la mesa", ha subrayado.

Según ha señalado, "con Volkswagen, el gobierno de Sánchez priorizó a Martorell por cuestiones políticas respecto a Landaben y ahora mismo no queremos que el gobierno de España haga dejación de funciones". "Lo que le pedimos es que se comprometa en el mantenimiento de los puestos de Gamesa. Y esa exigencia es también para Chivite, que en el tema de Volkswagen miró para otro lado y prefirió vestir la camiseta de socialista en lugar de ponerse la camiseta de presidenta de todos los navarros y defender los intereses de esta tierra. Espero que esta vez actúe de otra manera", ha reivindicado.

Por su parte, García ha afirmado que "Navarra ha sido utilizada por parte del Partido Socialista siempre como tierra probeta", ya que "ensayó sus pactos con Bildu, ensayó su puesta en práctica a nivel social de los peajes en las carreteras, y ha puesto en práctica usos y costumbres que luego ha extendido el Partido Socialista a nivel nacional". "Queremos saber en qué situación se encuentran las negociaciones que está teniendo el Partido Socialista a nivel nacional y de la mano de un navarro, el señor Cerdán, qué es lo que está hablando de Navarra y qué es lo que no nos cuentan", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que este martes el PSN votó a favor de "abrir el debate" sobre la Lorafna, "piedra angular del conjunto de la sociedad", y ha preguntado qué ha cambiado desde noviembre de 2022 a 2023 "para que ahora el Partido Socialista sea promotor de lo que nunca ha querido y nunca apoyó en el Parlamento". "Queremos saber si esto está encima de la mesa por parte del Partido Socialista para poder llegar a aspirar a un Gobierno de Pedro Sánchez", ha apuntado.

García ha mostrado su "preocupación" ante el hecho de que el socialista Ramón Alzórriz insistiera durante el debate "en que hay cuestiones en las que no van a entrar a debatir", como el estado jurídico de Navarra o la relación con el País Vasco y Navarra. "Es motivo de preocupación porque cuando insisten en el mensaje, es que evidentemente lo van a hacer. Dijeron hasta 15 veces que no iban a pactar con Bildu y los han metido hasta el baño. Aquello que insisten, que no quieren o que dicen que no van a hacer, que no van a sobrepasar, desgraciadamente lo sobrepasan", ha subrayado.

"Queremos que den claridad a las dudas que se tiene en Navarra con respecto a qué se está hablando con los independentistas, con Bildu, y con los nacionalistas y golpistas con respecto a esta cuestión. Vimos lo de presos por presupuestos, que será lo próximo", ha manifestado. Por último, ha añadido que preguntarán si la medida contenida en el acuerdo de Sumar y PSOE sobre limitar los vuelos cortos "va a afectar a Navarra".