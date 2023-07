Sayas (PPN) dice que el cambio en España es una "urgente necesidad" y apuesta por "frenar" años "de retrocesos"

Afirma que si se divide el voto entre PP, UPN y Vox "quien va a ganar" las elecciones es el PSOE



PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Navarra, Sergio Sayas, ha afirmado que "el cambio en España es una urgente necesidad" y que "tenemos la responsabilidad de impulsar un proyecto de futuro y de ilusión, de recuperar la esperanza y de frenar tantos años de retrocesos económicos, sociales, éticos y democráticos". "La única forma que tenemos de hacer eso es unir la fuerza en el PP", ha dicho.

Así lo ha indicado este sábado, en un acto electoral celebrado en el parque de la Media Luna de Pamplona y que ha contado con la presencia del presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, y en el que también ha intervenido el presidente el presidente del PP de Navarra, Javier García.

A su llegada, hacia las 19.30 horas, Feijóo ha sido recibido entre aplausos por los asistentes -unos 250 según fuentes del partido-, entre los que se encontraban la candidata del PPN al Senado, Amelia Salanueva, o el portavoz del grupo municipal del PPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Carlos García Adanero, entre otros.

Durante su intervención, Sayas ha afirmado que con la visita de Feijóo se demuestra su "compromiso con Navarra" y que "sólo hay una forma de sacar a Sánchez de la Moncloa, que es votando al PP". "Sólo votando al Partido Popular y concentrando todo el apoyo en el Partido Popular lograremos este objetivo de llevar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de España, porque sólo se presenta en una candidatura, en la candidatura del Partido Popular", ha señalado.

Según ha señalado, "estamos en un momento importantísimo para nuestro país, el cambio en España es una urgente necesidad". "Hoy España nos está lanzando un SOS, una llamada de emergencia, y la única forma que tenemos de responder a esa emergencia es votar al PP", ha subrayado, tras añadir que "los gobiernos de Sánchez con el independentismo han hecho que votar al PP sea una emergencia nacional".

A su juicio, "no es momento de buscar atajos ni caminos indirectos que no se sabe a dónde van a llegar, es el momento de buscar el voto útil, el voto seguro, de concentrar toda la fuerza en el Partido Popular y de elegir la única candidatura de Alberto Núñez Feijóo, que es la candidatura del Partido Popular".

Tras apuntar que "todas las encuestas dicen que el PP es la única fuerza de centro derecha que tendría representación en el Congreso", ha advertido de que si el 23 de julio "dividimos el voto entre PP, UPN y Vox, quien va a ganar las elecciones en Navarra es el PSOE, y esta comunidad se va a pintar de rojo, que es lo contrario de lo que queremos los navarros que pase". "Pero si todos los navarros de centro derecha elegimos la papeleta del Partido Popular, Navarra se va a pintar de azul", ha añadido.

Ha mencionado Sayas las "involuciones" provocadas por Sánchez, como en el TAV, o la involución "ética y democrática" con los "pactos con Bildu" y la salida "de nuestras carreteras de la Guardia Civil". "Sánchez ha dado la espalda a Navarra, pero ahora somos los navarros los que vamos a dar la espalda a Sánchez, y lo vamos a hacer como más le duele, eligiendo la papeleta del PP. Todo voto que no vaya al PP es un voto que ayuda a Sánchez", ha remarcado.

Tras destacar que "España necesita un Gobierno de Feijóo", ha apuntado que "tenemos un gran país pero un nefasto gobierno", si bien "con suerte lo vamos a sacar".

Por su parte, García ha manifestado que "aquellos que tratan de engañar a la sociedad navarra diciendo que estas elecciones no van de Sánchez o Feijóo, mienten". "Saben perfectamente que estas elecciones son generales y los navarros tienen la oportunidad de elegir quién va a ser el que lidere las políticas del conjunto de este país", ha subrayado.

Ha apuntado García que "Navarra, como el resto de España", necesita una persona que sea "buena estratega, trabajadora incansable, una persona honrada, moderada, directa, buen embajador de nuestro país y de nuestra comunidad, un presidente que no nos mienta". Según ha manifestado, "el único que cumple esos requisitos es Feijóo".

Por ello, ha considerado que "la única papeleta directa" para Feijóo es la del PP, "no hay otra, no utilicen otra papeleta si quieren que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España, porque no es un acuerdo de investidura, es un proyecto de país".

Así, ha emplazado a "aglutinar el voto" en el "único partido" que tiene capacidad de ser "alternativa a Sánchez". "Los de Bildu votarán todos, llueva, nieva o haga calor. Hagamos el esfuerzo, saquemos a la gente del sofá, de las playas, de las piscinas. Que vayan a votar, porque se juega mucho en estas elecciones. Navarra se la juega, España se la juega, y Navarra tiene que ser un impulso importante para que Feijóo sea el próximo presidente de España", ha dicho.