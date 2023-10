Sayas pregunta si Navarra "está formando parte de ese diálogo de Sánchez con Bildu" en el proceso de investidura

Dice que los españoles no están dispuestos a pagar "ningún peaje a Puigdemont y a Bildu" y llama a la movilización en Barcelona



PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP por Navarra, Sergio Sayas, ha afirmado que "a los navarros nos gustaría saber muy específicamente si esta comunidad está formando parte de ese diálogo de Sánchez con Bildu" en el marco de un proceso de investidura a nivel nacional, porque, según ha indicado, con EH Bildu "nada es gratis".

"Los navarros tenemos derecho a saber lo que se está hablando, y mucho más si esas conversaciones tienen que ver con el futuro de esta tierra", ha indicado este martes en una rueda de prensa en la que ha valorado la actualidad política.

Ha añadido Sayas que "los españoles no estamos dispuestos a que se pague ningún peaje a Puigdemont y a Bildu, y por eso es el momento de una movilización cívica, democrática y masiva". Según ha anunciado, el Partido Popular -tanto a nivel nacional, encabezado por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, como a nivel foral-, estará presente en la manifestación convocada este domingo en Barcelona por Sociedad Civil Catalana, "a la que pedimos a los navarros que se sumen". "Ante un momento como el que está viviendo nuestro país, es el momento de comprometernos y de movilizarnos cívica y democráticamente", ha apuntado.

A su juicio, en el debate de investidura de la semana pasada, "el candidato Feijóo no obtuvo los votos suficientes para ser investido presidente, pero sí obtuvo un respaldo mayoritario y un apoyo masivo de los españoles". "Porque en ese debate se constató una cosa, y es que por un lado había un candidato que ofrecía un proyecto de igualdad y libertad para los españoles, un proyecto basado en la constitución y un proyecto que sí tenía un plan para el país, frente al otro candidato, que fue Sánchez, que actuó con la máxima cobardía de no participar ni tan siquiera en el debate, y que demostró que no tenía otro plan para España que no fuese su propia ambición", ha manifestado.

En concreto, ha considerado que "lo que nos está ofreciendo Sánchez no es progreso, son privilegios para golpistas y batasunos", y que "tampoco es un gobierno de futuro para España". Para el 'popular', "el único objetivo que tiene el gobierno de España, con Sánchez a la cabeza, sería su ambición de poder a cualquier precio".

En este sentido, ha afirmado que "Sánchez nos ha conducido a un callejón que solo tiene dos posibles salidas". La primera, un Gobierno "sin escrúpulos, un gobierno basado en un fraude colectivo", en llevar adelante la amnistía "a pesar de que sigue sin caber en la Constitución". La otra salida posible, ha dicho, serían "unas nuevas elecciones donde se pongan las cartas sobre la mesa".

"Eso son las dos salidas que tiene ahora mismo nuestro país, una vez que Sánchez ha renunciado a un acuerdo totalmente constitucionalista, a unos pactos de Estado y al espíritu de la transición, que es lo mejor que este país ha hecho en décadas", ha criticado.

Por otro lado, ha criticado que "Sánchez ni tan siquiera ha sido oficialmente designado candidato a la presidencia de España y ya está regalando amnistías para aferrarse al poder". A su juicio, Sánchez "no tiene ningún derecho a poner a España como una alfombra para que la pisoteen golpistas y batasunos" porque "no ha pedido el apoyo de los españoles para hacer eso" y "porque la amnistía no cabe en la Constitución". "No es que se pueda hacer una interpretación flexible de la Constitución, es que directamente la amnistía significa trocear la Constitución en pedazos para entregar esos pedazos a un prófugo de la justicia y a un partido que lleva terroristas condenados en sus candidaturas", ha subrayado.

Además, ha remarcado que Sánchez "no solamente sabe que no tiene el apoyo de los españoles para hacer esto, sino que tiene muchas dudas de que tenga el apoyo del Partido Socialista", y por ello "está recabando el apoyo de todos los secretarios generales a nivel provincial". "Pero el señor Sánchez tiene que saber que quien tiene que decidir algo sobre el futuro del país no son los socialistas solo, es el conjunto de los españoles, y por tanto, sobre la amnistía no pueden decidir solo los secretarios generales del Partido Socialista, es el conjunto de los españoles y es la soberanía nacional quien tiene que estar llamada a decidir sobre esto", ha asegurado.

Tras añadir que "en algunos territorios, al señor Sánchez le está costando mucho encontrar el apoyo de los socialistas", ha criticado que "en Navarra no le está costando mucho porque Chivite es una aventajada de la indecencia que Sánchez está practicando en el conjunto de España" ya que, según ha dicho, "el gobierno de Navarra está en manos de Bildu, exactamente igual que está el gobierno de Sánchez". "Lo que estamos viendo en España ya lo ensayaron en Navarra", ha criticado.

En respuesta a los medios de comunicación sobre si PP y UPN podrían volver a concurrir juntos en una posible nueva convocatoria electoral, Sayas ha señalado que "le corresponde a las direcciones de los partidos políticos tomar esas decisiones y yo no formo parte de la dirección de ninguno de los partidos políticos".

Por otro lado, preguntado acerca de si en el "peaje" a cambio del apoyo de EH Bildu podría incluirse una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, el 'popular' ha respondido que "con Bildu todo es posible" y que "con Bildu nada es gratis". "También sabemos que Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para llegar al poder. Por lo tanto, todos esos escenarios estarán abiertos y por eso le digo que esa negociación tiene que ser con transparencia y que los navarros tenemos que saber muy bien cuál es el precio que Sánchez está dispuesto a pagar a Bildu, porque desde luego lo que sabemos es que gratis no va a ser", ha subrayado.