El secretario de la mesa de Belate dice que el tramo 3 de la N-121-A está en la Oficina Anticorrupción

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate, Lorenzo Serena, ha afirmado este miércoles que el proceso de licitación del tramo 3 de las obras de desdoblamiento de la carretera N-121-A -donde a su vez se ubican los túneles de Belate- está en la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

Serena, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, ha afirmado que "se inició la licitación porque había prisas" sobre el tramo 3 e "iba normal". Según ha añadido, había cuatro ofertas y era una licitación para adjudicarla "sin mayor problema", y los miembros de la mesa ya habían ido valorando, pero "ahí se bloqueó y no siguió adelante".

Lorenzo Serena ha afirmado que el tramo 3 está en la Oficina Anticorrupción por la "demora" y ha añadido que, según ha trasladado el Gobierno, se ha desistido del procedimiento "por razones de interés público". A continuación, ha explicado, citando información de los medios, que se atribuye este desistimiento a una instrucción técnica del Ministerio sobre economía circular. Sin embargo, ha afirmado que "esas instrucciones técnicas no son de obligado cumplimiento". "La razón es que no se quiso seguir con un procedimiento que sabían que estaba ya como estaba. Se ha argumentado que fue por cumplir una instrucción técnica y yo puede decir que la instrucción técnica no es de obligado cumplimiento", ha señalado.

Serena ha afirmado que hay que dejar trabajar a la Oficina Anticorrupción y que son "procedimientos secretos".

En todo caso, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la información que ha trasladado Serena es "tremendamente seria" y desde la formación regionalista "podemos actuar también en consecuencia". "Representamos a formaciones políticas y además somos ciudadanos que no queremos que haya corrupción en esta tierra", ha señalado.