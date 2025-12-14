'Segundo contacto', de Carlos Godoy, gana la 13º edición del certamen de cortometrajes 'Navarra, Tierra de Cine'

Premiados en el certamen de cortometrajes 'Navarra, Tierra de Cine' 2025. - CERTAMEN NAVARRA TIERRA DE CINE

PAMPLONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Segundo contacto', rodado en Arguedas por el director andaluz Carlos Godoy, ha ganado la decimotercera edición del certamen de cortometrajes 'Navarra, Tierra de Cine'. El segundo premio ha sido para 'Cruce de caminos', rodado en Viana por Bárbara Fernández.

La Mejor Fotografía ha sido para el cortometraje rodado en Arguedas 'Pluvia', del director navarro Iñigo Floristán; el premio Especial del Jurado ha sido para 'Txoriak', de Sandra Iraizoz, rodado en Mendavia; el premio del Público ha sido para 'A fuego lento', de Adriana Pueyo, rodado en Allo; y, por último, la mejor interpretación ha sido para Marta Ruiz, actriz protagonista de 'Inmaculada', cortometraje rodado en Dicastillo y dirigido por Guillermo Rojo y Jesús Cardiel.

El jurado ha decidido conceder una Mención Especial a la Banda Sonora de 'Corazón distinto', cortometraje rodado en Ribaforada por Gabriel Mansilla.

Por último, la organización ha concedido este año a Alberto Cañada, responsable de programación de la Filmoteca de Navarra, el 'Navarra, Tierra de Cine de Honor', galardón que reconoce la labor de personas o entidades que han destacado en su apoyo a la cultura audiovisual y su relación con Navarra.

Los premios se dieron a conocer en el transcurso de una gala celebrada este sábado en el Auditorio del Centro Cultural Kulturgunea de Tafalla, en una ceremonia conducida por el actor Pablo del Mundillo y por la actriz Marta Casielles, y que contó con las actuaciones musicales de Asun Calvo y de Alberto Navascués.

El Festival busca promocionar el patrimonio histórico, cultural y natural de Navarra a través de la ficción cinematográfica, así como apoyar y acompañar a los creadores audiovisuales para que rueden sus historias en la Comunidad foral. El festival cuenta con la colaboración de la Navarra Film Commission y con el apoyo económico del Departamento de Cultura a través de la convocatoria Generazinema Festivales dirigida a la organización de festivales y certámenes de cinematografía que se celebren en Navarra.

El jurado encargado de conceder los galardones está compuesto en esta edición por: Eva Gamallo, directora, guionista, miembro de la Academia de cine español, socia de CIMA, DAMA, DOCMA y de la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR); Elena Bru: productora, coordinadora de Producción del Skyline Benidorm Film Festival, y miembro de la Coordinadora del Cortometraje Español; Juan Morali; director de Análisis Social de Contenidos (TV, Cine y Media), productor y director artístico de narrativas sonoras; Javier López Perea, director y productor, y programador en el Festival Internacional de Cine de Sitges de la 'Sección Imagen Death' de Brigadoon; y Paco Arasanz; Director, guionista y productor.

El certamen establece seis galardones: un primer premio de 2.500 euros; un segundo premio de 1.000; premio a la mejor fotografía, de 500 euros; un premio del público de 500 euros; el Premio Especial del Jurado, de otros 500 euros; y la mejor interpretación con 250 euros.

I INCUBADORA NAVARRA, TIERRA DE CINE

Entre las novedades de esta edición se encuentra el lanzamiento de la I Incubadora Navarra, Tierra de Cine que tuvo lugar en Arguedas en el mes de agosto. El encuentro presencial e inmersivo ofreció a los 10 equipos finalistas del certamen mentorías y tutorías orientadas a la preparación de los rodajes, a promover el diálogo y el intercambio entre los proyectos participantes y como de toma de contacto con las localidades de rodaje.

Los guiones presentados a concurso tienen una duración de diez minutos, de temática libre, se valora especialmente el enfoque y la presencia de la localización escogida por los autores, así como las referencias a la misma incluidas en la trama. Los cortometrajes que se han rodado en esta edición son:

- 'Inmaculada', Guillermo Rojo y Jesús Cardiel (Dicastillo) - 'Pluvia', Iñigo Floristán (Arguedas) - 'Txoriak', Sandra Iraizoz (Mendavia) - 'Amarraditos', Arturo Mombiedro (Tafalla) - 'Cruce de caminos', Bárbara Fernández (Viana) - 'Corazón distinto', Gabriel Mansilla (Ribaforada) - 'Nahia y el guardián del bosque', Sara Oneca y Javier Cabanas (Olazagutia) - 'El parque de los balas', Mario Huerta (Pamplona) - 'Segundo contacto', Carlos Godoy (Arguedas) - 'A fuego lento", Adriana Pueyo (Allo)