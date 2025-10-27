Seis detenidos este fin de semana en distintas peleas en Navarra, tres de ellas con empleo de armas blancas

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha practicado este fin de semana seis detenciones tras intervenciones en distintas peleas, tres de las cuales se produjeron con empleo de armas blancas.

En total, el cuerpo policial ha abierto diligencias este fin de semana a 19 personas por la comisión de distintos delitos y se han producido 52 accidentes de tráfico, que se saldan con un fallecido y ocho heridos de distinta consideración.

En un bar de San Adrián se produjo una pelea entre dos grupos, con empleo de armas blancas, el sábado por la madrugada. Dos personas heridas fueron trasladadas al hospital de Calahorra (La Rioja). Los implicados huyeron en un vehículo a Azagra, localidad en la que residen, hasta donde se movilizaron patrullas de Estella-Lizarra. Los agentes identificaron a tres personas gracias a los testimonios aportados por testigos, que fueron detenidas.

En Beriáin también se actuó en una pelea, con un varón detenido. Y en otras dos localidades de la Comunidad foral se han practicado sendas detenciones por apuñalamientos, que están todavía en fase de instrucción.

Cuatro varones han sido detenidos por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer en otras tantas localidades de la Comunidad.

Por requisitoria judicial ha sido detenido en Barañáin un varón, después de que la Policía Local de la localidad lo identificara con un 'código rojo' como implicado en un accidente de circulación en la Avenida Pamplona. El CMC (Centro de Mando y Coordinación) confirmó que estaba reclamado por un juzgado penal de Teruel y en situación irregular en el país.

Por delito contra el patrimonio se ha practicado una detención en Pamplona, con la investigación todavía abierta.

Finalmente, y en apoyo a sus respectivas policías locales, se han abierto diligencias a dos personas por otros delitos en Tudela (daños en un bar, detenido con nueve antecedentes) y Corella (desobediencia y resistencia a policías municipales, tras episodio de acoso por parte del detenido a unas mujeres en un bar).

SEGURIDAD VIAL: 52 ACCIDENTES Y 5 IMPUTACIONES

Durante el fin de semana las patrullas de Policía Foral han atendido 52 accidentes viales (16 el viernes, 19 el sábado y 17 el domingo), ocho de los cuales se saldaron con heridos tras siniestros en Obanos, Tudela, Estella, Santesteban, Arre, Urroz, Ansoáin y Olave, además de un motorista fallecido en Burgui. 19 han consistido en atropellos a animales, 17 de ellos especies cinegéticas (corzos y jabalíes), saldados con daños materiales en los vehículos implicados.

Además, cinco conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico y contra la seguridad vial, tres de ellos estando implicados en accidentes con tasas de alcoholemia delictivas. En Cascante (N-121-C) se produjo una salida de vía y la conductora fue imputada por tasa de 0,75 mgr/l y positivo indiciario en cocaína.

En la Travesía Ameztia de Doneztebe-Santesteban se produjo una colisión por alcance, cuyo responsable ofreció una tasa de 0,73. Y en Tudela se realizaron tres imputaciones: en la NA-134 se tuvo conocimiento de un coche volcado con las luces encendidas, cuyo conductor arrojó una tasa de 0,72; en una pista parcelaria se identificó a un conductor con tasa de 0,86; y en un control preventivo un conductor, con suspensión temporal del permiso hasta febrero de 2026, arrojó una tasa de 0,63 y positivo en metanfetamina.