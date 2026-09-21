La Semana de Música Antigua de Estella clausura su 57ª edición con 2.100 participantes en todas sus actividades

Concierto de Conductus Ensemble y la Orquesta Sinfónica de Navarra en la iglesia de San Miguel. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Música Antigua de Estella (SMADE), programa impulsado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Ejecutivo foral, ha clausurado su 57ª edición y a lo largo de sus jornadas, el festival ha reunido a 1.408 asistentes en los 8 conciertos celebrados en las iglesias de Santa Clara y San Miguel. En torno a 2.100 personas participaron en todas las actividades programadas.

En palabras de su directora artística, Raquel Andueza, "la SMADE ya no es únicamente un festival de conciertos; es un proyecto cultural que genera comunidad, pensamiento, emoción y encuentro a través de la música antigua".

Esta edición ha destacado por la excelente acogida de las actividades gratuitas, sociales y participativas, que han evidenciado la capacidad de la música antigua para "generar diálogo y conectar con públicos diversos", ha informado el Gobierno foral. En este ámbito, las nuevas propuestas de mediación cultural, como 'El Desayuno SMADE' y los encuentros 'Café con...' "han demostrado el interés de la ciudadanía por compartir la cultura desde la cercanía y la conversación", ha añadido.

Asimismo, la cita ha vuelto a propiciar una convivencia natural entre figuras consolidadas e intérpretes jóvenes. La presencia conjunta de músicos navarros, artistas de proximidad y figuras internacionales ha permitido articular "una propuesta diversa, equilibrada y profundamente arraigada en el territorio, al tiempo que abierta al ámbito internacional".

#GENERACIÓNSMADE: PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y TALENTO EMERGENTE

La plataforma #GeneraciónSMADE ha continuado su proceso de consolidación como referente para el talento emergente europeo. En esta edición se han recibido 19 candidaturas procedentes de distintos países, de las cuales se seleccionaron 6 formaciones para la fase final.

Los galardones concedidos por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra en esta edición se han repartido de la siguiente manera:

-RevelaciónSMADE (dotado con 3.000 euros): Al Tayr Ensemble.

-PromesaSMADE y TalentoSMADE: concedidos 'ex aequo' a Commedia dell'Arte y Dulcedo Ardens, respectivamente, con una dotación de 1.500 euros para cada formación.

-AplausoSMADE: otorgado por votación del público asistente a Al Tayr Ensemble, grupo que queda invitado a participar en la edición de la SMADE de 2027.

A estos reconocimientos se ha sumado el Premio FestRibAlt, entregado por la organización de dicho festival, que ha otorgado a Al Tayr Ensemble la participación en su próxima edición, prevista para el mes de octubre. Más allá del cuadro de honor, las formaciones participantes han puesto de manifiesto "el impulso de una nueva generación de intérpretes caracterizada por el talento, la curiosidad y la creatividad".

La Semana de Música Antigua de Estella es un programa organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y Fundación Baluarte con la colaboración del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.