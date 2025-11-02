Sergio Sayas, nuevo secretario general del Partido Popular de Navarra

Archivo - El diputado del PP, Sergio Sayas, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso Sergio Sayas asumirá la Secretaría General del Partido Popular de Navarra, en sustitución de Amelia Salanueva, que se encargará del área de Coordinación Parlamentaria.

El PPN ha impulsado una renovación de su dirección para "revitalizar" el proyecto político de la formación en la Comunidad foral, así como la estructura del partido. El objetivo de estos cambios pasa por "tener a toda la organización preparada de cara a las próximas convocatorias electorales y seguir consolidando y ampliando la alternativa que representa el PP frente a los gobiernos de la corrupción y la inoperancia de Pedro Sánchez y de María Chivite y sus alianzas con el independentismo más radical", afirman desde el partido en un comunicado.

Con esta decisión, Sergio Sayas asumirá la Secretaría General del PP de Navarra y su predecesora, Amelia Salanueva, se encargará de ejercer las funciones correspondientes al área de Coordinación Parlamentaria.

El presidente del PP de Navarra, Javier García, llevará esta iniciativa al próximo Comité Ejecutivo que celebren los 'populares' navarros, donde también se propondrán más cambios dentro de la organización para "seguir fortaleciendo el proyecto y hacerlo más abierto y participativo". Además, ha agradecido a Sergio Sayas su "firme compromiso con su tierra y que haya decidido dar un paso al frente para aportar su experiencia como diputado y miembro del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso".

De igual forma, ha reconocido la "generosidad" de Amelia Salanueva y su "magnífica labor" al frente de la Secretaría General del PP de Navarra. "Su trabajo incansable y su compromiso inquebrantable con los valores constitucionalistas han sido fundamentales para afianzar el proyecto del PP en Navarra", ha afirmado.

"Es el momento de redoblar esfuerzos para trasladar nuestras ideas a los navarros y la alternativa que representa el presidente Alberto Núñez Feijóo. Seguiremos trabajando sin descanso para explicar a nuestros paisanos las propuestas del PP en materia de inmigración, vivienda o ayudas a los autónomos y seguir ganándonos su confianza para pasar página de la corrupción de Sánchez y Chivite", ha señalado Javier García.