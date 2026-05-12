El Servicio de Mediación en materia de vivienda de Navarra cierra su primer trimestre con más de 1.700 atenciones

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación en materia de alquiler e intermediación hipotecaria del Gobierno de Navarra ha atendido un total de 1.707 consultas durante sus tres primeros meses de actividad, desde su puesta en marcha en febrero.

Según han indicado desde el Ejecutivo foral en una nota, abril fue el mes con más consultas (58% más que en marzo) debido al anuncio del Real Decreto-ley 8/2026 sobre la prórroga de dos años de los alquileres.

Así, este recurso gratuito, puesto en marcha por la Dirección General de Vivienda y gestionado por Provivienda desde el pasado 2 de febrero, "se consolida ya en un referente para la ciudadanía", especialmente en lo relativo al mercado del alquiler y las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, que concentran la mayoría de la demanda registrada (74%) en sus primeros meses de actividad.

Además de esto, también ofrece información sobre hipotecas, y mediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias. Concretamente, además del alquiler, se han atendido consultas sobre vivienda protegida (83), hipotecas (70), búsqueda de vivienda (35), situaciones de pérdida de vivienda (30), cuestiones sobre mediación (16) y otros.

El servicio atiende mayoritariamente situaciones vinculadas a la continuidad en la vivienda habitual en alquiler, más que a procesos de acceso a nueva vivienda.

Según la distribución territorial, este recurso ha atendido consultas procedentes de más de 60 localidades, "lo que refleja una implantación territorial amplia desde el inicio".

Así, Pamplona concentra el mayor número de atenciones (47% de las llamadas), seguida de Tudela, Burlada, Barañáin, Sarriguren, Villava y Zizur Mayor, con el 16% de las llamadas.

En cuanto al perfil de las personas usuarias del servicio, el 57% de las consultas telefónicas (donde se dispone de este dato) ha sido realizado por mujeres, siendo el 35% hombres, y el 8% restante, no identificado.

Además, las atenciones específicamente vinculadas a mediación "son todavía recudidas", con 14 casos identificados, "si bien muchas consultas de alquiler incorporan elementos de conflicto que se gestionan inicialmente mediante asesoramiento o intermediación informal".

Igualmente, el número de casos con seguimiento indica que "una parte relevante de la carga de trabajo no se resuelve en una única interacción".

El acceso a este Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación, que es gratuito para toda la ciudadanía, se puede realizar vía telefónica a través del 900 841 648, por vía telemática mediante el correo electrónico mediacion.vivienda@navarra.es, o por vía presencial (con cita previa) en la calle Fuente del Hierro, 23, de Pamplona.