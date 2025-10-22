Servicios mínimos del 60% ante los paros parciales del TUC convocados para finales de octubre y principios de noviembre

Archivo - Un autobús urbano circula por las calles de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del Transporte Urbano Comarcal (TUC) durante las huelgas parciales convocadas por el comité de TCC para la segunda quincena de octubre y la primera semana de noviembre serán del 60% respecto al servicio de transporte normal en día laborable, según han informado desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota.

En concreto, los paros están convocados para los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, así como para el 6 y 7 de noviembre, en horario de 6 a 8.30 horas. Atendiendo la Orden Foral 68/2025, se establecen los servicios mínimos, que serán del 60% respecto al servicio de transporte en día laborable.

Todas las jornadas de esta convocatoria se corresponden con jueves y viernes. Los detalles del servicio podrán consultarse en las villavesas y en la página web del Transporte Urbano www.tuvillavesa.es.