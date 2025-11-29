El Sindicato Médico advierte de que las restricciones en la zona del HUN dificultan la rapidez de atención en Urgencias

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha advertido de que las nuevas restricciones de circulación en la zona del Hospital Universitario de Navarra (HUN) "ha añadido dificultades" al desempeño de las guardias localizadas en el Servicio de Urgencias. En este sentido, ha advertido a los usuarios de que "la rapidez con la que son atendidos hasta ahora podría verse comprometida próximamente".

En un comunicado, el sindicato ha criticado el caso de una facultativa que, "acudiendo con urgencia para atender a un paciente grave, atravesó la zona restringida entre hospitales para reducir el tiempo de llegada" y fue multada por la Policía Municipal de Pamplona. "Ni siquiera se tuvo en consideración el informe de alegaciones en el que solicitaba que, durante avisos de urgencias tiempo-dependientes, su vehículo pudiera ser considerado vehículo de servicios", ha reprochado.

"No se pedía equiparar su coche a una ambulancia, sino simplemente considerarlo un vehículo de 'servicio', la misma consideración que reciben, por ejemplo, los vehículos de reparto de refrescos o de mantenimiento de máquinas de vending, que tienen acceso libre a las zonas restringidas del HUN", ha destacado.

Según explican desde el sindicato, la Policía Municipal ha informado de que "la titularidad de la zona restringida recae en la Dirección del HUN, la cual puede remitir un listado de matrículas de vehículos que quedan exentas de sanción si circulan por la zona hospitalaria". En este sentido, el pasado 17 de noviembre solicitó a la Dirección del centro hospitalario "la creación de un registro de matrículas de vehículos particulares del personal -no solo médico- en guardia localizada, para permitir su circulación libre en el recinto hospitalario durante la guardia y únicamente ante situaciones de desplazamientos para atender urgencias tiempo-dependiente", pero "a día de hoy, no hemos recibido respuesta".

Ante esta situación, el SNM enviará próximamente una nota informativa a todo el colectivo en la que "se recordará que las obligaciones del facultativo en guardia localizada no incluyen disponer de carné de conducir, utilizar su vehículo particular, mantenerse a una distancia mínima del hospital, en un lugar concreto, ni garantizar un tiempo límite de llegada, entre otras". Asimismo, "insistiremos en que, independientemente de la gravedad del paciente o de la urgencia de la llamada, los facultativos no deben infringir las normas de circulación ni poner en riesgo su propia seguridad tratando de salvar la vida de los demás".

Por otro lado, ha reclamado a la Administración a "abonar como presenciales las guardias localizadas que impongan, de facto, limitaciones al disfrute del tiempo libre del profesional", establecer compensaciones por el uso de vehículos particulares, "facilitar recursos y medidas que permitan un desempeño seguro y eficiente durante la localización", y reconvertir en guardias presenciales aquellas guardias localizadas que deban atender urgencias tiempo-dependientes, evitando que los enfermos graves dependan de circunstancias externas para recibir la atención que precisan".

El Sindicato Médico ha abogado por "la desaparición de las guardias de cualquier tipo" y su "conversión en turnos de trabajo de jornada ordinaria y horas extraordinarias".