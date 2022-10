El Sindicato Médico de Navarra convoca huelga indefinida ante el "deterioro" de la sanidad y la "ineptitud" del Gobierno

PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra ha convocado una nueva huelga indefinida, a partir de febrero del año que viene, ante el "deterioro inaceptable" de la sanidad en la Comunidad foral y la "ineptitud" del Gobierno de Navarra.

Así lo ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el secretario general del sindicato, Alberto Pérez, quien ha añadido que la huelga comenzará en febrero de 2023, "cuando se terminen de negociar los presupuestos". "Vamos a dar este pequeño margen para ver si efectivamente los grupos a los que hemos transmitido nuestras demandas inician acciones para ver si se convierten en realidad", ha manifestado.

En estos tres meses, según Pérez, se realizarán concentraciones y se tratará de "reducir al máximo las peonadas y la productividad variable" con el objetivo de evitar "ver pacientes de mala manera y reducir listas de espera viendo a la población sin la adecuada garantía de calidad".

La convocatoria de huelga ha recibido el "respaldo mayoritario" de los asistentes a las asambleas realizadas en distintos centros sanitarios. "El sindicato se ve respaldado y autorizado para llevar esto a cabo. No es ni mucho menos lo que nos hubiera gustado, pero parece ser que no hay otra forma de mostrar a los gestores nuestro malestar si no es a través de una huelga. Esto no era lo mejor, hemos dado pasos previos, seguimos abiertos a negociar, pero ya no será hablar para evitar la huelga, sino para intentar conseguir que la desconvoquemos, y no va a ser fácil, estamos en un punto de no retorno", ha añadido.

Pérez ha explicado que los motivos de esta huelga son, entre otras cuestiones, la "sobrecarga" a la que se ven sometidos los médicos, así como "bajas retribuciones, incumplimiento de acuerdos ya firmados, discriminación interna con respecto a otros colectivos de Navarra, discriminación externa con respecto a médicos de otras comunidades autónomas, la inacción del Gobierno de Navarra, concretamente del departamento de Salud, y la ausencia de perspectiva de futuro, porque nadie quiere realizar ningún cambio y porque nos acusan de estar enriqueciéndonos a costa de la mal función de la sanidad".

Por todo ello, el sindicato ha pedido que se incluyan en estos Presupuestos una "mejora retributiva", de forma que se igualen los salarios a los de médicos de otras comunidades. También solicitan una campaña de control de la demanda y que se premie a plazas de difícil cobertura, "dando la dignidad y el liderazgo que nos corresponde en atención a nuestra preparación y nuestra responsabilidad".

