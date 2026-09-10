El Sindicato Médico de Navarra se suma a una huelga nacional por el Estatuto Marco a partir de octubre

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) se ha sumado a una huelga de ámbito nacional a partir de mediados de octubre por un estatuto marco para la profesión. El SMN ha impulsado, junto a otros seis sindicatos médicos de distintas Comunidades Autónomas, la creación de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), una nueva organización estatal que nace con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta de la profesión médica ante la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad, que "ha ignorado de forma absoluta las reivindicaciones de los profesionales".

La nueva entidad, que integra también a Metges de Catalunya, AMYTS, O'MEGA, SIMEGA, Avanza Valencia y SEMCA, se presentó el miércoles en una comparecencia en Madrid.

Con la incorporación del Sindicato Médico de Navarra, UMYF nace representando a sindicatos de seis comunidades autónomas -Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Navarra-, que en conjunto agrupan a cerca de 97.000 facultativos, el 54% de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud.

El SMN ha señalado en una nota que la reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad "no responde a las reivindicaciones históricas de la profesión y mantiene unas condiciones laborales injustas y discriminatorias".

Por eso, el sindicato navarro, junto con el resto de organizaciones fundadoras de UMYF, ha hecho una apuesta por "la unidad de acción como condición para lograr un Estatuto Médico y Facultativo propio, que reconozca la singularidad de la profesión y sus especiales condiciones de formación y ejercicio". "UMYF nace además con la vocación de compartir la posición del Comité de Huelga sobre la necesidad de coordinar entre todos los representantes de la profesión médica la movilización a nivel estatal, aportando a esa coordinación autonomía y capacidad legal propias para convocar acciones en todo el país", ha explicado.

La organización sindical navarra ha defendido que la respuesta de la profesión médica "debe ser conjunta, coordinada y capaz de representar al mayor número posible de médicos y facultativos". "De esta forma, UMYF se suma al mapa de organizaciones médicas del país con el objetivo declarado de sumar esfuerzos y trabajar de manera unida y coordinada con el resto de sindicatos y colegios profesionales del Estado, para que el personal médico y facultativo logre el reconocimiento de su singularidad a través de un estatuto propio que regule sus condiciones laborales, profesionales y asistenciales", ha explicado.

El secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez, ha afirmado que "formar parte de UMYF nos da a los médicos navarros una herramienta de coordinación nacional en un momento clave para el futuro de nuestra profesión y de la sanidad pública". "Si queremos defender unas condiciones de trabajo adecuadas, que permitan la mejor atención a nuestros pacientes, la unidad de acción no puede ser una opción, es la única vía para que el Ministerio de Sanidad escuche las reivindicaciones de los médicos de este país", ha concluido.