El Sindicato Médico se reivindica como "único interlocutor válido" ante la huelga en Salud

Rueda de prensa del Sindicato Médico de Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) se ha reivindicado este jueves como "único interlocutor válido" ante la huelga que ha convocado en Salud y ha mostrado su "preocupación" por la situación en la que "el consejero ha colocado al conjunto de jefes y jefas asistenciales", con los que ha iniciado reuniones.

"La maniobra tiene la clara intención de deslegitimar al Comité de Huelga del SMN, pero el sindicato se postula como un sólido apoyo a la labor de estas jefaturas", ha resaltado la organización sindical.

En una carta abierta a las jefaturas asistenciales del Servicio Navarro de Salud, la Comisión Ejecutiva del SMN ve "con preocupación la difícil situación en que ha puesto el consejero a los jefes asistenciales".

El sindicato señala en el escrito que "la huelga actual tiene un doble componente, el nacional (por un Estatuto Médico y Facultativo además de otras reivindicaciones) y el foral, en el que se suman, además, las reivindicaciones ante los problemas crónicos que padecemos en esta comunidad". "Las dos son responsabilidad del Sindicato Médico de Navarra como convocante, por ello, es el único interlocutor válido", subraya.

Así, afirma que "únicamente el SMN es el que puede negociar y llegar a acuerdos con la Administración para que los acuerdos sean de obligado cumplimiento y solo el SMN puede llevar a cabo o no la desconvocatoria de la huelga". "El Departamento de Salud va a seguir convocando reuniones con los responsables de los servicios para intentar llegar a acuerdos en cada uno de ellos, pero con temas menores (ese ecógrafo que no llega; ese facultativo de guardia que necesitamos; esa torre de laparoscopia que está vieja; etc.) y que no queda claro si se llegarán a hacer efectivos, con la única intención de que los jefes desanimen a sumarse a nuestras movilizaciones a los facultativos de sus servicios. Es imprescindible no perder la perspectiva y no sucumbir a los cantos de sirena a los que está muy acostumbrado este consejero", destaca el SMN.

La organización sindical señala que "el motivo de las movilizaciones masivas es el malestar que existe entre los médicos por el desprecio y la difamación de nuestros gestores, por la falta de plantilla, la sobrecarga asistencial, las bajas retribuciones, la exclusividad, por no contabilizarse el periodo MIR en la carrera profesional, por no podernos trasladar a otras comunidades y otras mejoras conseguidas en otras comunidades y que no se nos quieren aplicar". "Navarra es ahora la comunidad que peor trata a sus médicos, y no nos lo merecemos", asegura en la carte.

Tras ello, afirma a los jefes asistencia que "estamos en un momento crítico ya que las decisiones que toméis como responsables de los servicios van a tener una repercusión importante, no solo en la calidad asistencial sino también en las condiciones laborales de los compañeros y en el futuro de nuestra profesión". "Todo dependerá de la posición que adoptéis ante las propuestas que os han expuesto los actuales gestores y hay que tener en cuenta que el año que viene hay elecciones y pueden no llegar a materializarse", explica.

El Sindicato Médico señala que "optar entre creerse y confiar en esas promesas o mantener el foco en la mejora de las condiciones que afectarán a todos los facultativos (y no solo a un servicio) marcará el futuro de nuestra profesión en Navarra".