Sindicatos condenan los dos últimos accidentes mortales de trabajadores navarros

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios sindicatos de Navarra han condenado este viernes los recientes accidentes laborales mortales de dos trabajadores navarros ocurridos en Valtierra y Álava.

En concreto, UGT Navarra se ha concentrado en la puerta de su sede de Pamplona y ha expresado su "apoyo y solidaridad" a las familias, amistades y compañeros de los trabajadores fallecidos. Tras una pancarta con el lema 'Más salud y seguridad. Istripurik ez', representantes sindicales y trabajadores de la organización han guardado un minuto de silencio en memoria de las dos últimas víctimas navarras en accidente laboral.

Desde el sindicato han subrayado en un comunicado que "estos trágicos sucesos vuelven a poner de manifiesto una realidad insoportable: la siniestralidad laboral sigue cobrándose vidas y es una lacra que no cesa". Navarra, según han criticado, es la segunda comunidad "con mayor índice de incidencia de siniestralidad laboral, lo que evidencia la clara necesidad de seguir luchando y adoptando medidas para que ninguna persona trabajadora pierda su vida en su puesto de trabajo".

En este sentido, UGT Navarra remarca que "la actual ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se aprobó hace 30 años, ha quedado totalmente obsoleta frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo" y defiende la "urgente necesidad de que sea actualizada para proteger a las personas trabajadoras de los riesgos del siglo XXI".

"El derecho a la vida y a la salud en el trabajo debe ser una realidad efectiva y garantizada para todas las personas trabajadoras. La seguridad en el trabajo debe ser máxima prioridad. No podemos permitir ni una muerte más", han reivindicado desde el sindicato.

CCOO NAVARRA

También CCOO ha condenado la muerte de un trabajador navarro de 39 años mientras trabajaba en un polígono industrial de Legutio, en Álava. En un comunicado, el sindicato ha enviado un "mensaje de apoyo a los compañeros y las compañeras y familiares del hombre fallecido".

A "la espera de conocer el resultado de la investigación", la organización sindical ha destacado que "la prevención debe estar en el centro de la actividad productiva de cualquier empresa". Por ello, ha realizado "un llamamiento a todas las compañías para que cumplan, de manera escrupulosa, con la ley de prevención de riesgos laborales".

Las patronales "deben tomarse en serio la salud laboral de sus plantillas", ya que "la siniestralidad laboral, sobre todo cuando implica la pérdida de vidas humanas, es un drama personal, familiar y social de primera magnitud". CCOO ha lamentado que "las vidas que se pierden en el trabajo representan una injusticia intolerable para la víctima y para el conjunto de la clase trabajadora".

Durante el curso 2026, Navarra "fue el segundo peor territorio en el índice de incidencia por número de personas trabajadoras, sólo por detrás de Islas Baleares". Además, "los cuatro grandes sectores productivos (agro, industria, construcción y servicios) superan ampliamente las medias de incidencia del Estado".

"La siniestralidad laboral es el peor indicador socioeconómico de la Comunidad foral. Por ello, es necesario y urgente que el Gobierno de Navarra no escatime recursos: la salud laboral debe ser una prioridad del Ejecutivo", han subrayado.

Al haberse producido en territorio alavés, "la muerte del navarro fallecido ayer en Legutio no constará como víctima de accidente laboral en Navarra", pero "la pérdida de dos personas trabajadoras en una sola jornada laboral evidencia el riesgo al que se enfrentan las plantillas en sus centros de trabajo". CCOO considera que "acabar con esta lacra debe ser una prioridad para todos los agentes implicados en la prevención".

ELA

Por su parte, el Consejo Nacional de ELA se ha concentrado en Alsasua en protesta por las últimas muertes laborales. ELA ha trasladado su "apoyo y solidaridad a familiares y personas allegadas", y ha subrayado que las muertes laborales "no son hechos aislados, sino consecuencia directa de la precariedad". "La subcontratación, los ritmos de trabajo elevados, las medidas de prevención insuficientes y la falta de control institucional incrementan el riesgo de accidentes", han indicado.

Además, ha advertido de que "las muertes evitables se repiten en determinados sectores y situaciones, especialmente en la actividad forestal, por atrapamientos con maquinaria o caídas desde altura". ELA ha señalado que "los responsables de estas muertes son las empresas y los gobiernos que fomentan la precariedad".

Ante esta situación, ELA ha "reclamado reforzar la inspección laboral y cumplir con la media europea", aumentando la plantilla hasta 120 personas en la CAPV (actualmente 56) y hasta 50 en Navarra (15 en la actualidad).

Asimismo, ha propuesto "poner en marcha un plan urgente para controlar la maquinaria peligrosa, garantizar las medidas de seguridad en trabajos en altura y reforzar la inspección de toda la actividad forestal".

LAB, ESK, STEILAS, EHNE-ETXALDE, HIRU Y CGT-LKN

Por otro lado, los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde, Hiru y CGT-LKN se han concentrado frente a la empresa en la que se ha registrado el último accidente laboral mortal en Valtierra. En un comunicado conjunto, han criticado que "un informe publicado el pasado verano por el Gobierno de Navarra señalaba que el 80% de las empresas" de la Comunidad foral "incumple la normativa de prevención" y que este es "uno de esos casos".

"Detrás de la impunidad empresarial hay una evidente connivencia de la administración, donde ni el INSPL, ni la inspección de trabajo, ni la autoridad laboral adoptan medidas reales y sancionadoras frente a las empresas. Detrás de todo esto hay una decisión política del gobierno de Chivite: no tocar a la patronal", han reivindicado.