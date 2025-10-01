Sindicatos convocan huelga del 3 al 5 de noviembre reclamando "los recursos necesarios" para la FP de Navarra

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA han convocado al profesorado de la Formación Profesional de Navarra a una huelga durante los días 3, 4 y 5 de noviembre con el objetivo de exigir al Gobierno foral que "dote inmediatamente de los recursos necesarios a esta etapa, para llevarla a cabo con garantías este mismo curso". "De no solucionarse, no descartamos más huelgas o movilizaciones, tanto en la FP como en los demás sectores educativos", han advertido.

Así lo han dado a conocer este miércoles Uxue Itoiz (ELA) y Unai Álava (CCOO) en nombre de los sindicatos, en una rueda de prensa en la que la mayoría sindical -Steilas, LAB, CCOO y ELA- ha criticado "la situación límite en la que se ha encontrado la Formación Profesional en estos últimos años".

"El Departamento de Educación no ha implantado de la manera adecuada la ley que el Ministerio implantó en 2023. Y esto ha hecho que estos cambios, que no se han consultado con las distintas familias de la Formación Profesional, no se hayan realizado adecuadamente. Durante el curso 23-24, el profesorado en la enseñanza pública, en su gran mayoría, demostró, mediante diferentes huelgas y movilizaciones, que la situación era insostenible. La sobrecarga laboral que padecemos hace imposible que se dé un sistema de calidad", ha apuntado Itoiz.

En este sentido, ha citado "infinidad de proyectos que no están dotados de horas para llevarlos a cabo, exceso de horas de docencia, ratios muy altas, puestos de responsabilidad sin dotación de horas, como pueden ser la de orientadores o equipos directivos". Por todo ello, "y por muchas más razones, la mayoría sindical no firmó el pacto" educativo, si bien "ANPE, Afapna y UGT, con el Departamento de Educación, y sin apenas negociación, sí que firmaron este acuerdo", en el que, a su juicio, "no se ve ni un atisbo para la implantación de la nueva FP" ni "se dota de recursos para poder llevarla adelante".

Por su parte, Álava ha añadido que "el Departamento vuelve a ningunear al alumnado repetidor, ya que ha eliminado las horas destinadas a la formación de centros de trabajo, comúnmente FCT, y asimismo ha suprimido las horas correspondientes al módulo de proyectos realizados en los grados superiores, pertenecientes al plan anterior a la dual, y no quedan reflejadas en ningún lugar cómo, quién y con qué horas debe realizarse este trabajo".

"Todo ello supone una carga laboral extra para el profesorado sin dotación horaria para realizar estas FCT", ha indicado, tras añadir que ello "conlleva que no se pueda atender al alumnado adecuadamente, y que si se atiende, se utilicen horas destinadas a otras labores que no corresponden ni a la dual ni a la FCT, por lo que la calidad educativa disminuye una vez más".

"Por ello, constatamos la necesidad inmediata de elaborar una nueva normativa específica y consensuada para la FP, donde se recojan las horas de docencia directa y complementarias para implementar adecuadamente la dual", ha remarcado.

Además, ha criticado que "el consejero no hace más que vanagloriarse y colocarse medallas sobre la Formación Profesional en Navarra, sobre la dual, proporcionando datos de matriculaciones, titulaciones obtenidas por el alumnado o por el incremento de la oferta educativa en la FP, a costa siempre del sobreesfuerzo del profesorado o de la saturación de los centros".

"Próximamente se celebrará en Baluarte el Foro FP 2030, organizado por entidades como la CEN, la Cámara de Comercio, la Fundación Bertelsmann o Volkswagen, todas ellas vinculadas al mundo empresarial pero sin rastro alguno del enfoque educativo, ni de cómo debe dotarse a los centros para llevar adelante esa presencia del alumnado en las empresas", ha apuntado.

Ante esta situación, "en muchos de los centros de FP ya se han organizado y movilizado también", ya que "no van a atender al alumnado porque les resulta imposible, puesto que el departamento no ha asignado horas correspondientes para hacerlo".

El profesorado, ha continuado Itoiz, "ya advirtió en junio de que se estaba implantando la nueva FP sin dotarla de recursos de personal suficientes". "Incluso la Asociación de Direcciones de Secundaria denunció este hecho y el departamento adquirió compromisos que hoy por hoy no ha llevado a cabo. La mayoría sindical que aquí estamos también ha solicitado una reunión con el Departamento de Educación hace dos semanas, una mesa sectorial para negociar una solución a esta problemática. Ni siquiera nos han contestado, lo cual es el reflejo de una nula intención del departamento para resolver esta situación", ha manifestado.

Como ejemplo, Itoiz ha explicado que "uno de los centros de Pamplona que el año pasado tenía 64 horas -semanales- para gestionar" las prácticas -llamar a las empresas, realizar el convenio, acompañar al alumnado, evaluarlo y hacer el informe final- de 500 alumnos, este año solamente tiene 14". "Ahí hay una reducción bastante considerable. Teniendo en cuenta que con esas 64 horas el año pasado no llegábamos a poder darle la atención que queríamos a esos 500 alumnos, imaginaos con 14 este año", ha criticado.