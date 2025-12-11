Sindicatos se movilizan ante las instituciones para pedir un salario mínimo navarro

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde han realizado este jueves una cadena humana entre las sedes del Parlamento de Navarra y el Gobierno foral para reclamar un salario mínimo propio navarro.

Las organizaciones sindicales han exigido al Gobierno de Navarra y a todos los partidos con representación en el Parlamento foral que apuesten por esta reivindicación.

Los sindicatos han criticado que "la patronal CEN, con el posicionamiento cómplice de UGT, CCOO y el Gobierno de Navarra, ha bloqueado la vía de la negociación colectiva". "Una vez más, se han aliado con el objetivo de precarizar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora navarra y cerrar cualquier posibilidad de que sean mejoradas. Y mientras tanto, alegando argumentos jurídicos, en el Parlamento de Navarra también se cerró la posibilidad de debatir al respecto", han censurado.

Sin embargo, ha resaltado que "los partidos pueden apostar por un salario mínimo propio presentando un proyecto de ley". "Hay que recordar que en apenas tres meses se ha reunido el apoyo de 18.316 trabajadores y trabajadoras navarros, un número de firmas que triplica el mínimo exigido para poner en marcha la Iniciativa Legislativa Popular", han explicado.

Los sindicatos han afirmado que se trata de "una iniciativa para hacer frente a las situaciones de pobreza y a favor de un reparto equitativo de la riqueza". "Es grave y antidemocrática la actitud partidista y corporativa del Gobierno de Navarra, que favorece tanto los intereses de los empresarios como a los sindicatos UGT y CCOO, apoyando la negación de la negociación de un salario mínimo propio, bueno y perfectamente legítimo para Navarra y sus trabajadores y trabajadoras", han criticado.

Así, con la cadena humana formada por representantes sindicales, las organizaciones han interpelado al Gobierno de Navarra y al Parlamento para que "apoyen a los trabajadores y trabajadoras". "Tienen una gran oportunidad de reconsiderar su posición para que el autogobierno mejore las condiciones de vida y de trabajo, para que gane la mayoría social de Navarra", han señalado.

Además, se han dirigido a la CEN, UGT y CCOO para instarles a "sentarse a negociar". De lo contrario, han afirmado que responderán "con movilización y acción sindical".