Sindicatos muestran "decepción" ante la propuesta de Educación y piden que "tome en serio" la contrapropuesta enviada

Consideran que el planteamiento del departamento contiene medidas "que ya se están aplicando" y que "no suponen ningún avance"

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la educación pública de Navarra (Steilas, ANPE, Afapna, LAB, CCOO, ELA y UGT) han mostrado este jueves su "decepción" ante las propuestas presentadas este lunes por el departamento de Educación del Gobierno foral en Mesa Sectorial "por encontrarnos nuevamente ante una oportunidad perdida".

En nombre de los sindicatos, Mikel Larraza (ELA) y Beatriz Martínez (UGT) han afirmado en una rueda de prensa que "tras el éxito de la primera convocatoria de huelga de septiembre y el anuncio de la segunda para el 29 de octubre, el departamento se ha visto obligado a presentarnos una propuesta totalmente insuficiente para resolver los problemas que padecen el profesorado y el sistema educativo".

En respuesta a los medios de comunicación, han indicado que, ante esta situación, mantienen la jornada de huelga del 29 de octubre y que la próxima reunión con el departamento está prevista para el día 22. "Las propuestas las hemos trasladado ya hoy, o sea que las tienen, las pueden analizar antes de esa reunión. Lo que tendría que ocurrir es que para el martes, cuando nos sentemos, se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. Si no es así, la respuesta es obvia", ha dicho Larraza.

Según han criticado, la propuesta del departamento "contiene una serie de medidas que ya se están aplicando y que, por lo tanto, no suponen ningún avance en la negociación". "Solo incorpora una ligera bajada de ratios, alejada de nuestras peticiones, y únicamente para una etapa, la de Infantil. Deja de lado Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Resulta sorprendente que, en una reunión para intentar negociar y ante una convocatoria de huelga, se proponga una medida que supone un ataque a los derechos de la parte más vulnerable de nuestro colectivo, como es el profesorado mayor de 55 años. Se trata de un claro recorte de los derechos laborales de este personal que los sindicatos no admitimos", han subrayado.

En concreto, han afirmado que "no es cierto" que el departamento haya ofrecido una reducción de la jornada laboral del profesorado, sino que "lo único que ha hecho es intentar meter más carga laboral a personas que ya tenían esa reducción de jornada por la edad que tienen". "Están intentando un retroceso en los derechos que hemos conseguido con la lucha del sector para estas personas, que precisamente por su edad -55 años- necesitan más descanso", han señalado.

Respecto a la "reducción de la sobrecarga laboral", los sindicatos consideran que el departamento "la acota exclusivamente a la carga burocrática, sin tener en cuenta el problema que suponen para el profesorado la formación obligatoria y otras tareas impuestas". Además, "tampoco se han querido abordar de ninguna manera las dos reivindicaciones restantes: no hay propuesta de estabilización de plantilla ni de recuperación de poder adquisitivo".

"En resumen, se trata de una propuesta que no aporta la financiación que se requiere para solucionar la problemática planteada por las organizaciones sindicales y que no mejora nada la situación actual. No obstante, las organizaciones sindicales tenemos la mano tendida para negociar nuestras reivindicaciones y hemos presentado una propuesta al departamento de Educación que esperamos tome en serio para avanzar hacia la solución del conflicto", han apuntado.

En este sentido, han reclamado una "bajada de ratios progresiva con compromiso de continuidad que mejore la atención a todo el alumnado de escuelas, institutos, centros de FP y otras enseñanzas". Las reducciones "se iniciarán simultáneamente en el primer nivel de cada etapa en el curso 25/26".

También piden la retirada de "cualquier propuesta que suponga un retroceso en los derechos del profesorado", y solicitan "medidas efectivas para la reducción de la sobrecarga laboral para el 1 de septiembre de 2025".

Asimismo, exigen al departamento de Educación y a Función Pública "llevar ante la Mesa General una medida de recuperación salarial a través de complementos". "Insistimos, tenemos la mano tendida al Departamento de Educación y trabajaremos para alcanzar un acuerdo con estos compromisos", han reivindicado.