Los socios del Gobierno de Navarra dice que la ciudadanía navarra no tiene en sus "preocupaciones" la Transitoria Cuarta

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, socios del Gobierno de Navarra, han coincidido en señalar este lunes que la propuesta de UPN para derogar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución -que prevé la posibilidad de incorporación de Navarra a Euskadi- no se encuentra entre las "preocupaciones" de la ciudadanía navarra. Si bien Geroa Bai y Contigo-Zurekin han expresado su rechazo a la iniciativa de UPN, el PSN no ha concretado cuál será su posición.

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han dado este lunes trámite a la proposición de ley presentada por UPN para impulsar la derogación de la Transitoria Cuarta. Caso de aprobarse, se enviaría al Congreso de los Diputados para su debate.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que las declaraciones que ha venido realizando el PSN en las últimas semanas sobre este tema manifiestan la "incomodidad" de los socialistas en este tema. "A nosotros nos dejarían muy tranquilos fijando la posición de voto. Si se abstiene el Partido Socialista -como ya hizo recientemente en una declaración sobre el mismo tema en el Parlamento de Navarra- se va a aprobar. Si se abstiene el Partido Socialista, hay veinte votos a favor de que se derogue la Transitoria Cuarta, diecinueve votos ya claros en contra -EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-, y once abstenciones del PSN. Si se abstiene, se aprueba y vamos a Madrid a defender la derogación de la Transitoria Cuarta", ha indicado.

Javier Esparza ha considerado que 48 años después de la aprobación de la Constitución, la Transitoria Cuarta "está condicionando el futuro y la realidad institucional de Navarra". "¿Todavía el PSN no tiene claro qué es lo que va a defender en lo que tiene que ver con la realidad institucional de esta tierra y con el estatus de Navarra? Los socialistas tienen que decirnos claramente si asumen y aceptan con naturalidad que Navarra pueda ser Euskadi, o si quieren cerrar puertas, ya está", ha señalado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "UPN está bastante más obsesionado con saber qué va a hacer el Partido Socialista con esta cuestión que con otra cosa" y ha señalado que la posición del PSN se verá "en el debate" en el Parlamento foral.

No obstante, ha afirmado que "sin ninguna duda el estatus institucional de la Comunidad foral de Navarra en absoluto está en riesgo". "Navarra es una Comunidad foral propia, diferenciada, dentro de España, con un autogobierno más que sólido y que se va mejorando día a día con la ampliación de las competencias que tiene reconocidas en la Lorafna", ha señalado.

Unzu ha acusado a UPN de "intentar agitar el discurso del miedo diciendo que Navarra no se vende y que no se fían del Partido Socialista, que la van a vender a los vascos". "Eso es falso, rotundamente, y UPN ha presentado esta proposición de ley con una premisa completamente falsa. Intenta meter un miedo absolutamente inexistente en la sociedad, que está pensando en otras cosas, está pensando en el precio de la gasolina, en la vivienda, en el empleo, en las cosas del comer. Esas son las preocupaciones reales de la ciudadanía. No se puede jugar con un discurso del miedo que, por otra parte, nadie compra", ha señalado.

Además, ha afirmado que, "cuando se trata de modificar la norma más importante, la norma fundamental de nuestro país, como es la Constitución, como mínimo tiene que ir con un acuerdo previo, y si querían ir con un acuerdo previo, a nosotros no nos han llamado".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha reiterado su posición contraria a "eliminar poder de decisión para la ciudadanía navarra" y ha señalado que lo que "preocupa en estos momentos" a la ciudadanía navarra son cuestiones como "la mesa fiscal, las ayudas de la crisis por la guerra de Irán, las ayudas para las familias, empresas, rentas medias y trabajadoras por la creciente inflación y, por tanto, dar respuesta a eso está en la agenda política de Geroa Bai, y lo que no está es quitar poder de decisión a la ciudadanía navarra".

Además, ha recordado que el Parlamento de Navarra está trabajando en una ponencia para la actualización del ley de Amejoramiento del Fuero que "merece todo el respeto, con un buen número de comparecientes en esta ponencia, y en la que vamos a debatir precisamente sobre el régimen institucional de Navarra". "Merece respeto esa ponencia y no traer aquí propuestas sesgadas", ha resaltado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que la iniciativa para suprimir la Transitoria Cuarta "demuestra el desnorte político e ideológico en el cual está en estos momentos sumido UPN" y ha asegurado que "esta no es una preocupación de la ciudadanía navarra". "En un contexto de gran incertidumbre geopolítica mundial, en un contexto de crisis socioeconómica que va a afectar o que está afectando ya a nuestras industrias, a nuestros sectores productivos de Navarra y a nuestras familias trabajadoras, que el principal partido de la oposición instrumentalice una obsesión frentista e identitaria, como la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta, demuestra lo desnortado de este partido político", ha asegurado.

Guzmán ha indicado que su coalición no es nacionalista, "pero reconocemos que la Disposición Transitoria Cuarta es uno de los pocos mecanismos democráticos que contiene la Constitución española de 1978". "No nos negamos a abordar ningún debate sobre las necesidades de actualizar la Constitución, que tiene más de cuatro décadas. Es una Constitución que requiere una reformulación, pero no apostamos por reformulaciones o por reformas cosméticas o puntuales como ésta. Apostaríamos, en todo caso, por un proceso constituyente en el cual el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de este país podamos abordar las necesidades reales de la Constitución. Y en ese marco, apostaríamos por una reformulación republicana de nuestro país", ha señalado.