Sofocado un incendio originado en un vehículo en Murillo de Lónguida que se ha extendido a vegetación cercana

PAMPLONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Navarra han extinguido este sábado un incendio que se ha declarado en un vehículo en la carretera NA-150 en Murillo de Lónguida y que se ha extendido a la vegetación cercana del margen derecho de la vía.

El incendio se ha registrado sobre las 13.28 horas en el kilómetro 23,2 de la citada carretera. Al lugar han acudido bomberos de Cordovilla, Brigada Helitransportada, Helicóptero y Guardia Civil, según ha informado el 112 Sos Navarra.

No ha habido personas afectadas.